No hay sorpresas entre los once elegidos por Francisco para formar el equipo titular del Elche en Mestalla. El lateral Antonio Barragán es la única novedad con respecto a los dos últimos equipos titulares en Liga. El defensa andaluz ocupará el puesto que deja vacante en la banda izquierda Johan Mojica, que no se ha recuperado a tiempo para poder enfrentarse contra el Valencia.

De este modo, Francisco alinea en la capital del Turia a Edgar Badia bajo palos; Palacios y Barragán en los laterales, Diego González y Enzo Roco como pareja de centrales; Marcone y Omar Mascarell en el doble pivote, Tete Morente y Fidel en las bandas y Lucas Boyé y Lucas Pérez como pareja de ataque. En el banquillo las novedades son los regresos de Pastore y Josema, tras haberse recuperado de las lesiones que les habían mantenido fuera del equipo durante las dos últimas jornadas. Junto a ellos se sentarán Kiko Casilla, Werner, Gumbau, Gonzalo Verdú, Carrillo, Raúl Guti, Pere Milla, Josan y Benedetto. Bordalás, positivo covid En el Valencia ha habido contratiempo de última hora, ya que en el banquillo no podrá estar su entrenador, el exfranjiverde José Bordalás, que ha dado positivo en covid-19 en los controles realizados este mismo sábado. Según ha anunciado el propio club, su defensa central Alderete también ha dado positivo, por lo que será baja para medirse al Elche.