Un castigo inmerecido

El VAR, la tecnología al servicio del fútbol, no eximió de polémica el partido de ayer entre el Valencia y el Elche. Los franjiverdes vieron como no se le concedían el gol del empate a dos en el minuto 87, en una pelota que en algunas imágenes parece que sí que rebasa por completo la línea y en otras no. En la Liga de Tebas, que presume de ser una de las mejores competiciones del mundo, resulta inaudito que todavía no exista, como ocurre en la Champions y en la Premier, un aparato que evite este tipo de confusiones y que vibra y se enciende cuando el balón supera la línea de gol.

