El técnico del Elche, Francisco Rodríguez, llegaba a la sala de prensa del estadio de Mestalla justo tras visionar la imagen de la polémica del partido entre su equipo y el Valencia. El entrenador almeriense se sorprendía por la no concesión del gol a Carrillo que hubiese supuesto el 2-2. "He visto la imagen del gol fantasma y ese balón está dentro. O le han hecho algo a la imagen o está dentro. Espero que haya una explicación del VAR", manifestó el preparador.

"Nos vamos jodidos porque teníamos un punto. La primera parte no ha sido buena, el Valencia ha sido muy superior. En la segunda parte hemos entendido el partido y después de empatar hemos ido a por la victoria. Nos han hecho el segundo en la estrategia", explicó Francisco, que quiso repartir elogios y críticas a los suyos por la diferente imagen ofrecida en cada parte del duelo. "En el descanso les he hecho saber a los jugadores que nos faltaba personalidad. Los cambios nos han venido bien. Hemos tenido el cerca el 1-2 y el 2-2. Tengo que felicitar a los jugadores por ese esfuerzo del segundo tiempo", añadió.

"La segunda parte es el camino, no la primera. En eso no nos equivoquemos. En la primera no hemos estado a la altura de Primera División. Ese es el equipo que queremos, con ambición, yendo a la victoria desde el primer minuto en un campo como Mestalla", aseveró Francisco. El técnico también hizo referencia al hecho de haber terminado con todos sus delanteros en el campo: "A veces sale bien acumular delanteros. Quizás con el 1-1 podríamos haber hecho un cambio defensivo, pero he entendido que no era necesario. El 2-1 viene en una acción de estrategia".

Por último, Francisco quiso destacar la participación de Barragán como lateral izquierdo de circunstancias. "Se ha adaptado porque era nuestra única opción, ya que Josema apenas había entrenado. Hemos perdido profundidad sin Mojica, como es lógico, pero le estoy muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho", terminó.