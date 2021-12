Morir de pie o vivir de rodillas

En un mundo en el que los negacionistas abren Telediarios no es de extrañar que ocurran cosas como la de Mestalla. Nadie sabe, a ciencia cierta, si el «gol» de Guido Carrillo entró o no. Y el problema no es la falta de herramientas sino que quienes gobiernan esta Liga como si fuera la mejor del mundo han decidido, vaya usted a saber los motivos, que la tecnología óptima para solventar cualquier duda no se utiliza. Entonces queda fiarse de una serie de imágenes en las que, dependiendo de la toma, la altura y el color de la camiseta que lleve cada uno puesta se ve una cosa o la contraria.

Es inconcebible que en el año 2021 y con la tecnología adecuada en el mercado pueda dejarse cualquier grieta a la duda sobre si un balón entra por completo o no en la portería de un equipo. Y así, una vez más, este Elche se siente maltratado por una decisión que no debería caer ni sobre un árbitro que está en el césped ni sobre otro que está frente al VAR sino sobre una máquina que ya se utiliza en otras competiciones. En el fútbol de este país se acepta, al menos hasta que a quien le interese la apruebe, ir a rebufo en cuanto a fiabilidad, seguridad y, por lo tanto, integridad. Toca fiarse de lo que tenemos. En lo puramente futbolístico, la actuación del Elche fue mejorable en varios aspectos. En algunos fue de menos a más, animado por la cercanía del Valencia en el marcador y por el bajón de los hombres de José Bordalás en el segundo tiempo. A Francisco no se le puede discutir lo que algunos llaman valentía y, con cierto punto de sensatez, pareció más bien una temeridad: acumular delanteros sobre el terreno de juego. Ya es sabido que ni por meter más defensas se defiende mejor ni por coleccionar delanteros se ataca de una manera más óptima. Eso sí, ante un rival con síntomas de debilidad física, el mensaje de marcar por arrollamiento más que por precisión quirúrgica pareció funcionar. Lo malo es que el Elche no remató al Valencia cuando estuvo tambaleante sobre la lona, tras el 1-1 de Lucas Boyé, y Bordalás sí utilizó con cierta mesura sus variantes tácticas para recomponer a su equipo y encontrar el botín del 2-1. Francisco se puede agarrar a haber perdido ofreciendo una buena imagen en el segundo tiempo y recuperándose del mal primer acto. En todos los sentidos, el Elche se vio en Mestalla ante la disyuntiva de morir de pie o vivir de rodillas. Su entrenador apostó por la valentía y, al menos en esta ocasión, le salió mal en cuanto al resultado final se refiere. Las dos áreas El control de las dos áreas es el maná que buscan todos los equipos. Tan difícil es ser resolutivo en una parte del campo como en la otra, aunque está comúnmente aceptada la idea de que una buena defensa se consigue a través de trabajo y un buen ataque depende, muchas veces, de la calidad que atesore la plantilla de tu equipo. A día de hoy, la versión del Elche en esas dos áreas dista mucho de ser de plena confianza. El equipo sigue pareciendo demasiado frágil atrás. Es un punto a mejorar que el nuevo entrenador ya puso en su libreta el primer día. En Mestalla, Enzo Roco parecía con un punto de agresividad extra, como para tratar de olvidar algunos partidos en los que ha podido pecar de exceso de ternura. Es un paso adelante, pero faltan muchos para construir el sistema defensivo óptimo que sea el pilar de la permanencia. Y en ataque los franjiverdes siguen recibiendo elogios de sus rivales, pero la realidad es la que es. Boyé aparte, al Elche le cuesta crear ocasiones. Y, en este sentido, Lucas Pérez ahora mismo aparece como problema y solución. El gallego está en una de esas fases típicas (y desesperantes) que pasan los delanteros en las que lo hace todo bien... menos marcar gol. Vuelta a la normalidad con los descuentos A principios de cada temporada siempre aparece alguna novedad arbitral que dura hasta el tercer mes de competición. Manos, entradas por detrás, golpes en la cara... Supongo que habrá que justificar las charlas de verano. Este curso, el tema de moda fueron los tiempos de descuento. Y en diciembre han caído en el olvido. Cuatro minutos ayer, tras un segundo tiempo con cinco ventanas de cambios, la eterna celebración del gol del Valencia, el parón VAR (tres minutos) para decidir qué era lo de Carrillo y una trifulca entre jugadores. Pese a ser de letras, no salen las cuentas.