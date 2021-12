José Salinas: «Mi ilusión es volver al Elche y poder jugar en Primera División»

José Salinas Morán (Callosa de Segura, 30-9-2000) vivirá de una forma muy especial el encuentro de Copa de mañana entre el Unionistas de Salamanca y el Elche. Pertenece al club ilicitano. Tras formase en la cantera del Kelme, en su último año de juvenil, Jesús García, entonces director del fútbol base del Elche, lo fichó para el conjunto franjiverde. Es uno de los canteranos más prometedores. La temporada pasada entrenaba con el primer equipo y debutó en Copa con buenas actuaciones. En los últimos días del mercado de verano amplió su contrato hasta 2023 y fue cedido al equipo salmantino, en el que es uno de sus jugadores más destacados.

¿Qué sintió cuando conoció que el Elche iba a ser su rival en la Copa y lo podría eliminar?

La verdad es que cuando salió el sorteo no me planteé que iba a jugar contra el equipo y el club al que pertenezco. Va a ser un alegría reencontrarme con compañeros con la que he estado entrenando las dos últimas temporadas. Con los fisios y cuerpo médico... son muchos amigos y será sin duda un partido especial.

¿Se ve eliminando al conjunto ilicitano?

(Risas). Claro que me veo. Nosotros lo vamos a intentar al máximo y más jugando en casa y con la gente que va a venir a vernos. Lo veo posible porque, cuando empieza el partido, todo se iguala y nosotros tenemos ese plus del césped artificial, al que ellos no están muy acostumbrados.

¿Tendrá una sensación agridulce si elimina al Elche?

Uno defiende ahora los colores del Unionistas y, al final, lo que queremos es ganar. Si lo conseguimos será una gran alegría, porque superaríamos a un equipo de Primera División y, además, luego nos podría tocar uno de Champions. En lo personal sí que tendría esa sensación rara de eliminar al equipo y al club al que pertenezco. Lo sentiría por los amigos que tengo allí. Pero lo que tengo claro es vamos a salir a ganar y darlo todo.

Está haciendo una gran temporada en el Unionistas, lleva ya cuatro goles a pesar de ser lateral izquierdo...

Me encuentro muy bien y muy a gusto. Las cosas, por suerte, me están saliendo. Físicamente me encuentro bien y estoy contento.

Decidió salir en verano. ¿No veía la posibilidad de hacerse un hueco en la primera plantilla franjiverde?

Era muy difícil, porque había muchos jugadores y muy pocos huecos. Salí con la idea de crecer, coger minutos en una categoría que es dos veces por encima de la del filial del Elche y volver más hecho como futbolista y con más opciones de poder quedarme en el primer equipo.

¿Se ve la próxima temporada en el Elche y jugando en Primera División?

Esa es mi ilusión, llegar al primer equipo y jugar y triunfar en el Elche. Voy a luchar al máximo por conseguirlo. Tengo 21 años y aún me queda mucho por delante.

Después de la lesión de Mojica y que no haya no otro lateral izquierdo en la plantillas, ¿se arrepiente de no haberse quedado porque podría haber tenido la posibilidad de jugar?

Eso nunca se sabe. El fútbol es muy impredecible. A lo mejor, si me hubiese quedado, hubiera estado todo el año sin jugar. Ahora estoy aquí en el Unionistas y estoy muy contento.

Otros canteranos como Jony Álamo o John se quedaron, pero no están teniendo muchas oportunidades...

Es que para los canteranos es muy difícil. Se hizo una plantilla amplia con 25 jugadores. Entonces es complicado y más con la categoría que tienen los futbolistas que hay ahora que, por nombres, son increíbles. Es muy difícil tener minutos y más en Primera División.

Es un lateral izquierdo con mucho recorrido, que le gusta incorporarse al ataque y llegar al área contraria. Prueba de ello es que lleva cuatro goles. Muchos lo comparan con Mojica y dicen que puede ser su sustituto en el Elche...

(Risas). Aquí en Salamanca me preguntan mucho por Mojica. Es un futbolista que me encanta. La verdad es que es un avión con la fuerza que tiene y lo demuestra cuando juega. Es muy bueno y ojalá algún día pueda ser como él.

¿Qué jugador es su referencia como lateral izquierdo y en quién se fija?

No podría decir uno solo. Mojica es muy bueno. Jordi Alba es un futbolista que siempre me ha gustado desde pequeño y me fijo mucho en lo que hace. Intento aprender de los mejores.