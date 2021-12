Francisco: "En la Copa siempre hay sorpresas y esperamos que no seamos nosotros"

El técnico del Elche CF, Francisco Rodríguez, ha ofrecido este martes la rueda de Prensa previa al encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que el conjunto ilicitano disputará este miércoles (21 horas), frente al Unionistas de Salamanca. El preparador franjiverde seguirá contando con las bajas de los lesionados Pedro Bigas y Mojica, a quien espera recuperar para el choque de Liga del sábado, en el Camp Nou, frente al FC Barcelona. Lucas Boyé también viene arrastrando algunas molestias, pero no tendrá problemas para viajar a Salamanca.

¿Cómo afrontan el partido de Copa?

Es una competición diferente. Nosotros queremos ir pasando rondas. El nuevo cuerpo técnico apenas llevamos 15 días y hemos tenido que preparar partido tras partido de Liga y Copa sin apenas descanso. Tenemos la ilusión de pasar la eliminatoria frente a un rival que empezó la Liga muy bien, es un buen equipo y con todo el respecto vamos a intentar ganar.

¿Cómo se encuentran los lesionados Pedro Bigas y Mojica?

Con Bigas ya sabemos que no vamos a poder contar con él hasta que no nos volvamos a incorporar en el inicio del año 2022 y con Mojica estamos convencidos de que se puede recuperar y va a estar el sábado para Barcelona. El resto están todos disponibles. Boyé ha arrastrado unas molestias, pero va a estar. Es un jugador muy comprometido y va a viajar.

¿Va a volver a apostar por los menos habituales en la Liga?

Sí. Hay gente que no está participando mucho en la Liga y es una buena oportunidad para que vayan cogiendo minutos y se vayan cogiendo ritmo porque necesitamos a todos. No quiero diferenciar entre el once de la Copa y del sábado en la Liga, pero muchos que no jugaron en Valenciana lo van a hacer en Salamanca.

¿Pastore y Josema van a jugar?

Nuestra intención es que jueguen y vayan sumando minutos porque nos hacen falta. Los dos están entrenando muy bien, están disponibles y van a jugar desde el principio. Luego jugamos en un campo con una superficie a la que no estamos acostumbrados y conforme vaya pasando el partido veremos cuanto pueden durar.

¿El canterano Jony también pude tener su oportunidad?

Jony y John van estar con nosotros y alguno más del filial. Están entrenando con nosotros y tienen posibilidades de participar.

¿Se plantea un cambio de sistema y jugar con tres centrales viendo los jugadores que pueden hacerlo en Salamanca?

De momento no. No tenemos a Mojica y seguiremos con cuatro atrás. Independientemente de que juguemos con tres o con cuatro lo que queremos que el equipo tenga una identidad, vaya mejorando en las fases del juego ofensivo y defensivo. Más adelante veremos y buscaremos lo mejor para el equipo.

Con una plantilla tan amplia ¿le gustaría llegar lejos en la Copa?

Nuestra intención es pasar la eliminatoria. Siempre hay alguna sorpresa e intentaremos que no seamos nosotros. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival humilde, que tendrá mucha ilusión y es una competición que nos viene bien para que la gente que no juega en Liga vaya cogiendo minutos.

¿En qué puede influir el terreno de juego de césped artificial?

Es una superficie a la que no estamos acostumbrados, tenemos que ajustarnos al bote del balón que es diferente. Sabemos que ellos nos van a presionar bien y tenemos que tratar de elegir bien los pases.

¿Conoce a Salinas? Un jugador que está cedido por el Elche en el Unionistas...

Sí. Hemos analizado al rival y sabemos que es un jugador que tiene mucha profundidad, que está marcando goles y por eso el club lo cedido a un equipo que está en una categoría nueva y que es fantástica para que los jóvenes vayan creciendo. Me han hablado de Salinas y sabemos que el club le está haciendo un seguimientos para que siga creciendo y que pueda volver y estar con nosotros.

¿Tiene alguna posibilidad de jugar Axel Werner?

Es un portero que conozco de mi etapa en el Huesca. Lo pone difícil y trabaja muy bien en todos los entrenamientos, pero jugará Kiko Casilla.

¿Qué balance hace de estas semanas que lleva en el Elche?

Cuando un cuerpo técnico llega a mediado de temporada siempre es difícil y es porque las cosas no están saliendo bien. Estamos muy contentos con la predisposición de jugadores. Ya dije que tenemos futbolistas con mucha calidad, pero, de momento, no nos da para ser un buen equipo. Queremos seguir en la buena línea que estamos llevando. La segunda parte del Valencia se vio a un Elche con identidad. No podemos perder la cara en cualquier partido y espero que, poco a poco, ir creciendo.

¿Qué le parece las protestas del club al gol fantasma en Mestalla?

Si lo dije yo, porque no lo iba a poder decir el club. No digo que el balón entre o no, pero el árbitro tomó la decisión muy rápida, en apenas un minuto. Nosotros vamos a seguir respetando a los árbitros y esperamos que no nos vuelva a pasar.

¿Es partidario de aplicar la tecnología para este tipo de jugadas?

Por supuesto. En el fútbol estamos viendo como se está aplicando la tecnología con el VAR y necesitamos una herramienta para este tipo de jugadas, porque es la principal. Se trata de decidir si es gol o no gol. No sé quién será el responsable de implantarla, si la Liga o la Federación, pero si queremos ser la mejor liga del mundo tenemos que mejorar en este aspecto.

Conforme está el Barcelona, ¿se ve el sábado ganando por primera vez en el Camp Nou?

Ahora tenemos la Copa y ya hablaremos del Barcelona. Hemos comenzado a preparar el partido del Camp Nou y el Barcelona en sus últimos encuentros frente al Betis y Osasuna ha generamos muchas ocasiones de gol. No tiene a los futbolistas con el perfil que ha tenido los últimos años, pero cuenta con jugadores que van a ser topo. Nos van a obligar mucho y ganar o conseguir un punto sería un lujazo.

¿Qué le pareció el empate del Granada en el último minuto frente al Cádiz?

Se lo he comentado hoy a los jugadores. Ganar para cualquier equipo que está en la clasificación del diez para abajo es muy complicado, porque las plantillas están muy igualadas. La mayoría de los encuentros se deciden por detalles y tenemos que tener cuidado y estar preparados. Ojalá que podamos sumar puntos para alejarnos de esa zona y jugar con más tranquilidad.