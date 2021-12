Francisco: «Queremos pasar rondas para que todos tengan minutos»

Francisco reconoció ayer que el trabajo que han tenido que realizar, junto a su cuerpo técnico, desde que llegaron al Elche hace poco más de dos semanas ha sido «complejo» porque «apenas» han tenido días para realizar los mismos entrenamientos con toda la plantilla. Y es que el técnico almeriense ha tenido que afrontar, entre medio de los partidos de Liga frente al Cádiz, Valencia y, ahora, el sábado el Barcelona, los dos partidos de la dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey. El pasado 2 de diciembre frente al Leoia (0-2) y esta noche, en Salamanca, frente al Unionistas.

A pesar de ello, Francisco aseguró que tienen «ilusión» por avanzar y «seguir pasando rondas» en el torneo del KO «para que los jugadores que no participan en la Liga tengan la posibilidad de coger minutos».

El técnico franjiverde recordó que en la Copa «siempre se produce alguna sorpresa» con la eliminación de equipos de Primera División, pero espera que esta noche «no seamos nosotros».

El preparador almeriense mostró su «máximo respeto» por el Unionistas de Salamanca, del que recordó que «es un equipo humilde, que comenzó muy bien la liga y va a ser un rival difícil. Es un buen equipo». Al mismo tiempo, señaló que jugar en un terreno de juego de césped artificial «al que no estamos acostumbrados» les va a obligar a «estar muy atentos» porque «el bote del balón es diferente». «Tenemos que ajustar bien. Ellos nos van a presionar y tenemos que ser listos a la hora de elegir las jugadas».

Francisco y su cuerpo técnico han estudiado al Unionistas de Salamanca y conocen a Salinas, el canterano del Elche que está cedido en el conjunto charro. «Es un jugador que está aportando goles y profundidad por la banda. El club acertó cediéndolo a Primera RFEF, la nueva categoría, que es fantástica para que los chavales crezcan. Se le está haciendo un seguimiento y esperamos que siga creciendo y que en un futuro pueda estar con nosotros».

Balance

El nuevo técnico realizó un balance de los tres primeros encuentros que lleva al frente del Elche. «Cuando un cuerpo técnico llega a mitad de temporada es difícil porque lo hace porque las cosas no están terminando de salir bien. Estoy muy contento con la predisposición de toda la plantilla, a pesar de que, entre partido de Liga y Copa no hemos podido trabajar mucho de forma general con todos. Como dije en mi presentación, hay calidad, pero, de momento, eso no nos está dando para ser un buen equipo. Esperamos ir, poco a poco, creciendo. En la segunda parte del encuentro frente al Valencia ya se vio a un equipo con identidad, hay que seguir en esa línea y no podemos perder la cara a los partidos en ningún momento».

Gol fantasma

Francisco también se refirió al gol fantasma de Mestalla que no subió al marcador. Respaldó la protesta del club y se quejó de que el árbitro no visualizase más la jugada y tomara la decisión «muy rápido». «No digo que el balón entrase o no, pero en apenas un minuto o un minuto y diez segundos el árbitro ya indicó sacar. Vamos a seguir respetando a los colegiados, porque quieren hacerlo lo mejor posible y esperamos que no nos vuelva a suceder».

Para ello, el entrenador del Elche aboga por la tecnología. «Si queremos ser la mejor liga del mundo hay que apostar por la tecnología, como se está haciendo en los últimos años con el VAR. No sé quién es el responsable, si la Liga o la Federación, pero es necesario una herramienta que decida una jugada tan principal, como es que si es gol o no».