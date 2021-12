Gonzalo Verdú: "Lo importante es que el equipo se acostumbre a ganar"

El capitán del Elche, Gonzalo Verdú, destacó ayer tras el partido de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca que "lo más importante era ganar para pasar de ronda y, con mucho sufrimiento, lo hemos conseguido". Verdú reconoció la superioridad del equipo local en varios aspectos. Señaló que "la verdad es que el rival lo ha puesto difícil, como ya sabíamos, así ha sido. Es un equipo que se crece mucho con su gente y de este partido sacamos muchas cosas que hay que corregir. Ha sido una jugada muy desafortunada para ellos la que nos da el pase".

Siguiendo con elogios al Unionistas, Verdú resaltaba que "ellos han estado muy bien, también hay que darle mucho valor al rival que nos ha presionado muy bien. Ha sido determinante esa presión fuerte de ellos por dentro y la motivación que tenían al enfrentarse a un Primera División. Yo también he estado en la situación contraria y sé que ese factor es importante".

Sobre las claves del mal partido del Elche, el capitán señalaba que "el factor principal creo que ha sido que nos ha faltado fluidez en la circulación del balón, disponer de posesiones más largas, porque a veces metíamos el balón dentro y llegaban las imprecisiones, las pérdidas e incluso los robos del rival porque hacía bien la presión. El no tener esa continuidad nos hacía defender muy abajo y luego tener lejos la portería contraria, que es donde queríamos estar. Debemos corregir esas situaciones, darle mucha más velocidad al balón. Esos robos que nos han hecho por dentro son los que nos han provocado el sufrir más de la cuenta".

Gonzalo Verdú fue ayer muy claro y no puso excusas: "Sabemos que veníamos a jugar con césped artificial pero el balón iba bastante rápido. No es excusa. Las pérdidas no han sido por el campo. No nos hemos adaptado lo sufiencientemente rápido para evitar esas pérdidas por dentro".

Pero también hay conclusiones positivas: "Lo importante era ganar y que el equipo se acostumbre a ganar. Todos los partidos son importantes para nosotros, para seguir creciendo y para reafirmar el trabajo que estamos haciendo día a día".

Sobre la niebla, dijo que "por momentos se debería haber parado el partido. Era muy molesto jugar así, pero se podía seguir". En resumen, Verdú aseguraba que "hemos estado bien; hemos llegado vivos al final y hemos conseguido pasar a la siguiente ronda".