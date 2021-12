El Elche, a dar la campanada

Último partido del año para el Elche y, ¿por qué no? El equipo quiere dar la campanada en el Camp Nou, donde no ha ganado nunca. Mirando la tabla, es el momento idóneo. La crisis blaugrana le ha llevado a ser octavo en LaLiga. Hace décadas que no se veía a un Barça tan hundido. Los de Francisco disputarán hoy, a las 18.30 horas en la jornada 18 de LaLiga Santander, un partido único para romper el maleficio culé. Así, los franjiverdes podrían empezar un año nuevo fuera de los puestos de descenso, que ahora mismo marca el Cádiz, con dos puntos menos que el conjunto ilicitano.

La estadística es realmente negativa. En 22 duelos, el Elche solo ha sacado siete empates de Can Barça. El ánimo del equipo es total, pero también el respeto. El entrenador, Francisco Rodríguez, nombraba ayer esta palabra en al menos cuatro ocasiones durante la rueda de Prensa. «No es el Barcelona de Messi, Neymar o Suárez, pero sigue siendo el Barcelona y vamos a tener que sufrir muchísimo para sacar algo positivo», remarcaba el técnico. El Elche viajaba ayer en avión a la capital catalana y volverá tras el partido. En la expedición faltaban cuatro piezas muy importantes para Francisco. El portero Kiko Casilla se pierde el duelo, «tiene un esguince de tobillo y están valorando a ver de qué grado es», apuntaba el técnico. Pedro Bigas, «que está recuperando de una forma fantástica, no llega para este partido y esperamos tenerlo para iniciar el año». El «Pipa» Benedetto es baja «por una dolencia en su tendón». Y Gonzalo Verdú tampoco estará por padecer malestar general. Se hizo la prueba del covid y el resultado ha sido negativo, pero han preferido no arriesgar. Por prevención, el capitán se queda en casa. El que sí jugará hoy de inicio, que no estuvo en el último choque liguero por molestias musculares en València, es el colombiano Johan Mojica. «Está listo para jugar de inicio. Necesitamos laterales como él, profundos. Es un jugador importante para nosotros siempre que esté bien y dé lo que tiene que dar, y sí estará disponible para estar mañana en el once», decía Francisco que, si sigue sus criterios, repetirá el equipo del pasado fin de semana incluyendo a Mojica por Barragán. La defensa la completarán Enzo Roco, Diego González y Palacios. En la portería estará Edgar Badia. En el centro del campo jugarán Fidel, Marcone, Mascarell y Tete Morente. Arriba, Lucas Pérez y Lucas Boyé. Siete bajas blaugranas El técnico barcelonista, Xavi Hernández, adelantó ayer que podrá contar con Jordi Alba y Ousmane Dembélé: «Los dos ya se entrenaron ayer con nosotros. Solo eran molestias musculares y los dos están disponibles». Una alegría para los culés, que no cuentan con Piqué por sanción ni con una ristra de lesionados que va desde Depay, Ansu Fati y Pedri, a Wagué, Braithwaite y Sergi Roberto. Los blaugranas pueden formar de inicio con Ter Stegen bajo palos. En la defensa estarán casi con toda seguridad Araujo, Lenglet y Eric García -novedad-. Como laterales, Nico y Jordi Alba. En el centro, Gavi, Frenkie De Jong y Abde. Como delanteros, Xavi podría alinear a Luuk De Jong y Dembélé. El exherculano Abde jugará por primera vez ante su eterno rival Después de tres años en las categorías inferiores del Hércules, debuta por fin ante el eterno rival, el Elche, con... el Barcelona. El extremo marroquí, titular con Xavi desde que el técnico se hizo cargo del equipo, se marchó a Can Barça el último día del mercado de fichajes después de que los culés abonaran íntegramente su cláusula de rescisión: 2 millones de euros con tan solo 21 partidos jugados en Segunda B en las dos últimas campañas. La perla blanquiazul se estrenó como goleador en Primera la semana pasada, en el Sadar.