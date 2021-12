Francisco: "No podemos confundirnos; siempre es muy difícil enfrentarse al Barça"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, ha repasado el momento del equipo en una rueda de Prensa celebrada minutos después de conocer el próximo rival de Copa, el Almería, “mi casa, el club donde me formé como jugador y como entrenador”. En primer lugar, el técnico franjiverde expuso la actualidad de la plantilla: “El equipo llega muy bien. Es cierto que el tiempo para preparar el partido ha sido corto tras el encuentro de Copa, pero los jugadores han recuperado bien y están todos prácticamente disponibles para enfrentarnos al Barcelona”.

En concreto, Francisco tendrá tres bajas. Las ya anunciadas por este periódico de Kiko Casilla, “que tiene un esguince de tobillo y que están valorando a ver de qué grado es”, y Pedro Bigas, “que está recuperando de una forma fantástica, pero no llega para este partido y esperamos tenerlo para iniciar el año”. Y la del “Pipa” Benedetto, “por una dolencia en su tendón”.

Sobre Mojica, que no estuvo en el último choque ante el Valencia, Francisco aseguró que “está listo para jugar de inicio. Necesitamos laterales como él, profundos. Es un jugador importante para nosotros siempre que esté bien y dé lo que tiene que dar, y sí estará disponible para estar mañana en el once”.

A continuación, el preparador del Elche se refirió al rival. “Nos enfrentamos a un Barcelona que no pasa por su mejor momento, con jugadores muy jóvenes, que van a dar mucho que hablar en el futuro, pero siempre es muy difícil jugar contra el Barça”. Además, el entrenador almeriense destacó que “no podemos confundirnos. El Barça es verdad que no está consiguiendo los resultados esperados, pero nos va a tocar sufrir y hacer un muy buen partido, ser solidarios, trabajar muy bien lo que tenemos planificado y luego tener las condiciones para que podamos conseguir la victoria”.

También destacó que “Estamos acostumbrados a ver en Barcelona a jugadores como Messi, Suárez o Neymar, muy desequilibrantes. Ahora mismo está generando juego pero no tiene la eficacia de esa época. Pero el Barça tiene futbolistas con hambre, jóvenes que el día de mañana van a ser jugadores top a nivel mundial, pero también están en ese proceso”. El Barça de Xavi es “un equipo que domina un poco más el fútbol posicional, que entiende que los extremos abiertos le dan muchísimas cosas, que tiene muy buen uno contra uno en los dos perfiles. Al final es un equipo que tiene posesión y que continuamente te está amenazando las espaldas. Es un Barça más parecido al que veíamos hace 5 o 6 años, pero sin duda alguna los nombres son diferentes y todo tiene un proceso… El Elche mañana va a tener que ir con todo el respeto del mundo a sufrir muchísimo para conseguir algo positivo”. Además, “no hay que permitir que al final haya duelos porque en eso son muy buenos”. Para Francisco, “debemos ir al partido como si fuera el mejor Barça de la historia”. Añadia que “debemos jugar con orden, disciplina y generarles dudas al rival, que no está en su mejor momento pero siguen siendo jugadores extraordinarios, de primer nivel todos ellos”.

Sobre el futuro, el míster señalaba que “nuestro objetivo es estar siempre fuera del descenso, todas las jornadas que podamos y acabar el año salvados. Mañana tenemos una nueva oportunidad de sumar. Vamos a Barcelona con todo el respeto del mundo para intentar llevarnos algo positivo y terminar el año fuera de esos puestos, para que nos permita seguir siendo optimistas de cara al futuro”.

Preguntado por el colegiado del partido tras el gol fantasma de València, Francisco expuso que “mañana nos pita Alberola Rojas, un árbitro fantástico y que seguro intentará hacerlo lo mejor posible. Lo que pasó la semana pasada ya quedó ahí y debemos centrarnos en lo nuestro y preocuparnos por nuestro juego”.

Copa del Rey

Francisco se refirió también al último partido de Copa frente al Unionistas de Salamanca, reconociendo que “lo importante era pasar pero jugamos muy mal. Todos nos llevamos una mala sensación. Se lo dije a los jugadores, hay que ser realistas y cuando el equipo no está bien reconocerlo. Pero no quise que me influyera mucho este partido de cara a tomar decisiones para el día de mañana. Sigo confiando en todo el mundo. El contexto era muy diferente al que nos vamos a encontrar mañana en Barcelona”.

Sobre su próximo rival de Copa, Francisco dijo que “es el mejor equipo de Segunda División A, con una plantilla hecha para estar en Primera el año que viene. Un rival difícil, pero también estamos contentos porque es un desplazamiento más cómodo para nosotros después de dos salidas que nos han hecho pasar muchas horas fuera de casa”.

También señaló que “Almería es mi casa, la ciudad que me ha dado todo y el equipo que me ha formado como persona, como jugador y como entrenador”. A su vez, resaltó que “les deseo lo mejor para esta temporada, ojalá que pueda conseguir ese ascenso a Primera”.