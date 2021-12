Barcelona - Elche CF: Derrota en el patio

Si el Elche no ganó ayer al Fútbol Club Barcelona, uno no sabe cuándo lo podrá hacer. Solo había que repasar el once titular del conjunto azulgrana para darse cuenta de la realidad que ha decidido afrontar Xavi Hernández al hacerse cargo de un banquillo con pinta de dulce, pero con demasiado amargor a su alrededor. A la conclusión del choque, el nombre y la edad de los goleadores culés lo dice todo. Una losa más para la historia franjiverde. Perder ante un equipo casi juvenil es doloroso. Hacerlo cayendo en errores infantiles, lo es aún más. Nadie duda de que estos chavales que primero Koeman y ahora Xavi han soltado al ruedo puedan ser grandes jugadores. La realidad es que, a día de hoy, cualquier equipo profesional les puede meter mano. Casi lo hace el Elche en un día malo.

Por eso debe doler más la derrota. Me parece un error acudir al nombre del rival para justificar un partido perdido en el Camp Nou. Ni el pasado ni el futuro del Barça deberían servir como tirita para un Elche que dejó escapar dos veces los puntos. La primera, en otro calamitoso primer tiempo, en el que una simple variante táctica (Jordi Alba por el interior) desnudó el planteamiento de Francisco. Y la segunda, tras el 2-2. Contra un equipo en pañales, al Elche le faltó colmillo. Se asustó, se metió atrás y fue incapaz de salir, sobre todo tras la lesión de Mojica. En un partido de patio de colegio venció el equipo de chavales. Bart gana a Skinner Lo explicó bien Xavi en la rueda de prensa posterior al partido. Gavi emociona. A compañeros y rivales. Es la realidad. Uno le ve con 17 años, liderando un Barça en crisis y se emociona. Antes le vimos con descaro en la selección absoluta, ante rivales como Italia y Francia, con un título de por medio. Y también nos emocionó. Echen la vista atrás y recuerden lo que estaban haciendo a esa edad. La palabra emoción, empleada por el técnico del Barça, me parece la más adecuada para describir lo que despierta este chaval. Aunque juegue contra ti. Cuando Gavi nació, Bart Simpson ya le había hecho más de una trastada a Seymour Skinner en «Los Simpsons». Ayer, al menudo mediocampista andaluz solo le faltaba un monopatín para parecer el hijo de la familia más popular del planeta. Enfrente, Francisco sufría como el director del colegio de primaria de Springfield lleva tres décadas soportando a su alumno más descarado. Lo malo para Skinner es que, pese al paso del tiempo real, no se puede librar de su pesadilla. Lo malo para los «Skinners» del fútbol español es que van a tener que sufrir a este chico durante mucho tiempo. El entrenador que lo tenga a sus órdenes será un privilegiado. Si juega así en edad de instituto da hasta miedo pensar en lo que pueda hacer cuando tenga edad para votar. Doctor Rodríguez y Mister Francisco Al Elche de Francisco sigue sin darle para jugar 90 minutos a un nivel regular. Ante el Barça volvió a verse una doble cara, a lo Doctor Jekyll y Mister Hyde. Lo del primer tiempo fue incluso peor que en Valencia, dando una sensación de deriva más que preocupante. Viendo esa primera mitad ante el peor Barcelona de la historia reciente, el Elche presentaba de manera seria su candidatura al descenso. Esta vez no hizo falta abusar de delanteros para reaccionar. Francisco volvió a encontrar el modo de centrar a los suyos y, desde el primer minuto del segundo acto, la imagen ya fue otra. La bisoñez de este Barça se demostró con los dos goles en dos parpadeos que fueron capaces de anotar los ilicitanos, mientras los catalanes coleccionaban fallos en sus definiciones. Pero, igual que ocurrió en Mestalla, el Elche enseñó el colmillo pero no devoró a su presa, solo la hirió. La lesión de Mojica le metió atrás y ya no fue capaz de remontar. En ese tramo final, los franjiverdes volvieron a hacer aguas en defensa, como tantas veces este curso. Un mal endémico que preocupa. A ver si la Navidad sirve para solucionarlo. Los señalados El cambio de entrenador ha servido para «rescatar» a algunos futbolistas. Ahí está el paso adelante que han dado Tete Morente o Pere Milla, por ejemplo. Sin embargo, además de la falta de fiabilidad defensiva, hay jugadores que no han mejorado su «versión Escribá» y otros que la han empeorado. El capitán general del primer grupo es Marcone. Uno se pregunta hasta cuando habrá que esperarle. Bragarnik sabrá. Lucas Pérez, titularísimo con Francisco, no está explotando. Y a Pastore, entre lesiones propias y ajenas, le estamos perdiendo la pista en Liga. En el segundo grupo se ha metido Omar Mascarell, quizás por este doble pivote que ha implantado el nuevo entrenador y que chirría demasiado, como se pudo comprobar en el Camp Nou. El descanso vendrá bien a todos. El Elche no llega del mejor modo a Navidad, un clásico en los años de Primera. Que el año nuevo traiga salud, humana y futbolística.