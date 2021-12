El Elche muere en la orilla

Todo olía a goleada. El Elche estaba siendo vapuleado por el mejor Barça de la temporada durante el primer tiempo. Los azulgranas se pusieron con un 2-0 en apenas 18 minutos. El conjunto ilicitano se veía desbordado ante el brillante juego del equipo de Xavi y nadie daba un duro por los franjiverdes al descanso.

Sin embargo, en la segunda parte, Francisco, que no había acertado en su planteamiento inicial, rectificó, realizó cuatro cambios valientes y, en poco más de un minuto, con los goles de Tete Morente y Pere Milla, que acaban de salir al terreno de juego, igualaron el marcador. Incluso, el Elche se veía con la posibilidad real de ganar, por primera vez en su historia, en el Camp Nou. Pero en una nueva acción polémica, con Gavi rozando el fuera de juego -el VAR no lo consideró así- Nico González anotó el 3-2, en el minuto 84, y dejó con la miel en los labios al conjunto ilicitano, que volvió a morir en la orilla, al igual que en la jornada anterior frente al Valencia.

Francisco mantuvo el once tipo que está utilizando en la Liga. Realizó dos cambios. Mojica regresó al lateral izquierdo tras superar su lesión, aunque no pudo acabar el encuentro.

Josan entró en la banda derecha en lugar de Tete Morente. El preparador almeriense consideró que el crevillentino podía tapar mejor las subidas al ataque de Jordi Alba, porque está acostumbrado a jugar más de carrilero, incluso de lateral. Pero ahí le sorprendió Xavi.

Alba actuó más por dentro, con Abde muy abierto en el perfil izquierdo. Helibelton Palacios no sabía si tapar al joven de Carrús o salir por Gavi, quien también entraba por esa zona. Y a Josan le pasaba lo mismo. Marcone y Mascarell tampoco ayudaban y el Elche incluso defendía con tres centrales, con el colombiano metido más por dentro y el crevillentino tapando la banda. Ahí se generó un hueco tremendo que, unido a la enorme calidad de Gavi y de Abde, hizo mucho daño. A los futbolistas franjiverde les faltó contundencia, agresividad e intensidad durante los primeros 45 minutos. Hicieron aguas por todos los sitios. El Barcelona jugó a placer, incluso, pudo golear antes del descanso.

En el primer minuto Abde ya pudo marcar. Su acción fue anulada por fuera de juego. La eficacia y el gol, que tanto le está faltando al equipo culé esta temporada, cambio por completo. Sus dos primeros disparos a portería tuvieron premio.

En el minuto 15, un saque de esquina de Dembélé lo remató de cabeza el debutante Ferrán Juglà, que creó muchos problemas moviéndose por todo el frente del ataque. Los jugadores franjiverdes pidieron falta previa por un bloqueo de Busquets sobre Diego González, que lo hubo. Pero el delantero azulgrana no puede ganarle en el salto a Roco, que es más alto. Otro gol encajado a balón parado. Francisco tiene que corregir eso de forma urgente.

Sin tiempo para lamentaciones, en el 18, Gavi, el mejor del partido, recibió en la medular, se llevó la pelota de espuela, engañó a Roco con un amague y cuando llegó a la frontal del área disparó. El balón lo tocó ligeramente Edgar Badia, pero tras rechazar en el poste se introdujo en la portería. 2-0 y el chaparrón se veía venir.

El Elche era incapaz de tener la posesión y de darle tranquilidad al juego ante la buena presión del Barça. Su único recurso eran los balones largos buscando a Lucas Boyé y Lucas Pérez. El único peligro franjiverde en todo el primero tiempo se produjo en dos acciones a balón parado. Primero, en una falta que lanzó Fidel, Roco se quedó completamente solo, pero no amortiguó bien la pelota con el pecho y remató alto. Se notó que era defensa. Ahí, el Elche se pudo meter en el partido.

Los jóvenes Ferrán Jutglà, Abde, Dembéle y, sobre todo, Gavi, estaban volviendo locos a los veteranos futbolistas franjiverdes. Jutglà tuvo otra oportunidad y Abde pudo marcar el 3-0 al filo del descanso. Su disparo lo salvó con el cuerpo Mojica. Poco antes, Roco volvió a tener una jugada similar a la primera. Volvió a rematar mal, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego. Al tiempo de asueto se llegó con un 2-0 y gracias.

Cambio radical

En la segunda parte, el choque cambió de forma radical. Francisco supo rectificar. Sacó a Tete Morente por Josan y el gaditano le dio más verticalidad al juego. Volvió a la defensa de cuatro, Gumbau ayudó mucho más que Marcone a controlar el centro del campo. El agujero que había por el flanco izquierdo en el primer tiempo se tapó.

El cambio se notó desde el principio. Nada más comenzar el segundo periodo, con un Elche más intenso, más contundente y más agresivo, Tete Morente puso un buen centro, que Boyé estuvo a punto de aprovechar con la puntera. Jordi Alba erró en una cesión y Lucas Pérez también estuvo muy cerca de marcar.

Francisco fue valiente y no esperó más. Realizó dos nuevos cambios ofensivos. Dio entrada a Pere Milla en la banda izquierda por Fidel y a Raúl Guti en el centro del campo por Mascarell.

Rápidamente se produjo el efecto positivo. En apenas un minuto, el Elche empató el encuentro. Pere Milla se llevó un balón, con su garra habitual, cuando estaba defendiendo en la banda izquierda. Di un pase en profundidad a Lucas Boyé, el argentino cambió por completo la orientación del juego, Lucas Pérez dejó pasar la pelota y le llegó a Tete Morente en la banda izquierda. El gaditano se internó y enganchó un fuerte zapatazo que batió a Ter Stegen (2-1).

Nada más sacar de centro, el conjunto ilicitano volvió a recuperar la pelota. Tete Morente profundizó de nuevo por su banda y al llegar a la línea de fondo centro al segundo palo, donde Pere Milla remató de cabeza y marcó tras pegar el balón en el suelo. Un gol que recordó mucho al del ascenso en Girona.

El Camp Nou y Xavi no se lo podían creer. El Elche, incluso, se veía capaz de ganar el partido. Las fuerzas de los jugadores franjiverdes fueron mermando y Mojica se tuvo que retirar lesionado. Josema está a años luz del colombiano.

El Barça no se rindió. Avisó primero Jutglà, luego Nico González hasta que en le minuto 84, Gavi hizo la pared con Dembélé, estaba justo en línea con Helibelton Palacios, el VAR consideró que no era fuera de juego por centímetros y el sevillano se sacó de la chistera un pase atrás para que Nico González, tras no llegar Josema, rematase de puntera a la red (3-2).

A partir de ahí ya fue imposible. Incluso, el Elche acabó con Lucas Pérez con molestias en la rodilla y no habían más cambios. Una pena.