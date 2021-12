Una semana después de la derrota en Valencia, Francisco Rodríguez, técnico del Elche, volvía a comparecer ante los medios fuera de casa con unas sensaciones similares, tras haber visto como el equipo reaccionaba en el marcador tras un mal primer tiempo, pero acababa el duelo sin botín algún de puntos. "Hemos transmitido en el vestuario al descanso que era difícil, pero que teníamos que sacar personalidad. Hemos metido verticalidad con Tete Morente y con el 2-2 pensaba en ganar el partido porque el equipo estaba entero y a ellos los he visto con dudas, igual que soy sincero y creo que en el primer tiempo podían haber sentenciado. Me voy jodidísimo", valoró el preparador franjiverde.

El técnico del Elche reconoció que se vio sorprendido por el planteamiento inicial del Barcelona y no supo reaccionar hasta el descanso. "Más que equivocarnos nosotros han acertado en ellos, sobre todo con la posición de Jordi Alba. No teníamos controlada esa posición. Lo hemos corregido y en la segunda parte hemos cambiado el sistema y hemos ajustado mejor", explicó Francisco. "En el descanso lo primero ha sido reconocer que no hemos estado acertados en la planificación y mi error de no haberles dado la solución durante los primeros 45 minutos. Había que tener ambición y hambre. Lo hemos hecho, pero al final hemos perdido y no nos toca otra que levantarnos", agregó el almeriense.

Francisco quiso recalcar el espíritu de su equipo y la evolución que va viendo en sus filas. "El esfuerzo ha sido enorme y los jugadores del banquillo también estaban enchufados. Nos vamos de vacío como en Valencia, pero no hay que ser pesimistas. El equipo está interpretando bien lo que queremos, aunque aún faltan cosas", aseveró. "Hasta el gol de córner el equipo se encontraba bien con balón. A partir del primer gol hemos sufrido y nos podían haber sentenciado. Estamos en un club que quiere crecer y hay que seguir", finalizó.