Gumbau: "Estamos tristes, pero orgullosos de la reacción que tuvo el equipo"

El centrocampista del Elche CF Gerard Gumbau asegura que está "triste" por la derrota (3-2) que sufrió el conjunto ilicitano frente al FC Barcelona en el Camp Nou, pero, al mismo, tiempo se siente "orgulloso" por la imagen que mostró el equipo en la segunda y por la "reacción" que permitió igualar un 2-0 adverso, aunque, al final, no sirvió para puntuar.

"Estoy triste por el resultado, pero orgulloso del equipo por como reacción y se reforzó en la parte. No era nada fácil estar con un 2-0 en un estadio como el Camp Nou, pero equipo sacó carácter, la solidaridad que nos caracteriza y estuvimos muy cerca de conseguir algo muy bonito. No pudo ser por detalles, pero me quedo con ese carácter que tiene este equipo", ha destacado el jugador catalán en declaraciones a los canales oficiales de la entidad franjiverde.

Gumbau, que con salida aportó más empaque al centro del campo del Elche, señala que "el trabajo en la segunda parte fue espectacular. Fue bonito poder igualar el 2-0 en contra que teníamos. Supimos ajustar mejor las líneas por dentro para que ellos no pudieran filtrar balones y no nos metimos tan atrás. Ellos, ante las pérdidas veían como estábamos muy juntos y eso nos permitió salir al contraataque. Tuvimos nuestras opciones, pero por un detalle aislado nos metieron el 3-2 y no pudo ser", lamenta el mediocentro franjiverde.

El futbolista del Elche también ha querido agradecer el apoyo de la afición en los dos últimos encuentros, en Mestalla ante el Valencia, y en el Camp Nou contra el Barcelona. "Es increíble como se ha desplazado tanta gente para apoyarnos. Nos están ayudando mucho. Nosotros estamos dando todo en el campo para que se sientan orgullosos y, aunque los dos últimos resultados no han sido positivos por detalles, estoy convencido de que en el siguiente encuentro ante el Granada, en casa y con su ayudada, vamos a sacar los tres puntos".