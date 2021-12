La plantilla del Elche CF ya se encuentra de vacaciones de Navidad. El técnico, Francisco Rodríguez, ha concedido descanso hasta el lunes 27 de diciembre. El acuerdo estaba cerrado desde hace bastante tiempo, incluso antes de la llegada del preparador almeriense. Los futbolistas tienen derecho, dentro del convenio colectivo, de una cantidad de días de descanso al año, aunque no especifica que deban ser en la fechas navideñas y que se suelen dar en función del calendario.

El conjunto ilicitano no juega su próximo partido, frente al Granada, hasta el domingo 2 de enero (16.15 horas), por lo que tras el choque del sábado, en el Camp Nou, contra el FC Barcelona, han podido tener una semana de asueto. No volverán a los entrenamientos hasta el lunes 27. A pesar de ello, el cuerpo técnico les ha preparado un plan de trabajo específico de forma individualizada que deberán cumplir durante la semana de vacaciones para no perder la forma.

Además, los futbolistas que están lesionados y que no pudieron jugar el pasado sábado en Barcelona, como son Pedro Bigas, Benedetto y Kiko Casilla, deberán continuar con su plan de rehabilitación para intentar estar recuperados el día 27. En el Camp Nou también cayó lesionado Mojica, quien se tuvo que retirar en el minuto 82 porque el aductor ya no le aguantó más después de haber estado esta semana entre algodones. El colombiano también deberá seguir un plan de recuperación.

Se espera que para el siguiente encuentro contra el Granada puedan estar todos recuperados.