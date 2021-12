La diáspora de la plantilla del Elche

La mayoría de los jugadores de la plantilla del Elche han aprovechado la semana de descanso por el parón de la Liga para viajar. Sobre todo los futbolistas sudamericanos que han visto una gran oportunidad para ir a sus países de origen, algo que no hacían desde el pasado verano, a excepción de Mojica y Enzo Roco, que sí que se han desplazado recientemente para jugar con sus selecciones.

También ha habido otros jugadores que han decidido no cruzar el charco, como han sido los casos del colombiano Helibelton Palacios y del argentino Pablo Piatti, que han optado por pasar las navidades en tierras ilicitanas, ya que tienen aquí a buena parte de sus familiares.

Lucas Boyé, Benedetto, Iván Marcone, Guido Carrillo y Axel Werner cogieron un vuelo el mismo domingo, nada más regresar de Barcelona, para viajar a Argentina. Los ocho días de vacaciones es una oportunidad única para poder reencontrarse con su familia después de mucho tiempo.

Por su parte, Mojica se ha desplazado a Colombia y Enzo Roco a Chile.

Los días de descanso fueron programados hace bastante tiempo y eso ha permitido a los futbolistas organizar los viajes a sus países. Además, cuando se supo que el partido del Camp Nou se iba a jugar en sábado, fue recibido con alegría porque podían disponer de un día más libre.

En los jugadores españoles, algunos han aprovechado para regresar a sus ciudades de origen para pasar las fiestas de Navidad con sus familias, como ha sido el caso de Mascarell, que se ha marchado a Canarias; o Barragán, que se ha desplazado a Sevilla, donde tendrá la oportunidad de presentar a su nueva hija, que nació el pasado 5 de noviembre, estando en Elche.

También ha habido otros futbolistas que van a aprovechar la semana libre que tienen para realizar viajes de varios días a distintas ciudades de Europa, como Londres o París.

A pesar del tiempo de asueto que van a tener, los jugadores franjiverdes han recibido del cuerpo técnico un plan de trabajo personalizado y deberán realizar ejercicios todos los días para no perder la forma y regresar en las mejores condiciones posibles.

La plantilla deberá estar de vuelta en tierras ilicitanas entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, ya que el día 27 diciembre por la tarde será el momento de regresar a los entrenamientos para comenzar a preparar el importante partido del domingo 2 de enero (16.15 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Granada, un rival directo por la permanencia.

Extremar las precauciones

Además del plan de trabajo personalizado, desde el club, el cuerpo técnico y el cuerpo médico también han realizado una serie de recomendaciones a todos los jugadores para que extremen las precauciones y no tengan muchos contactos estrechos con personas fuera de su círculo familiar para intentar evitar cualquier contagio de Covid-19.

El próximo lunes, antes de comenzar los entrenamientos, todos los futbolistas, entrenadores y auxiliares serán sometidos a test de antígenos y, si fuera necesario, a PCR para comprobar que nadie es positivo.

Otra de las recomendaciones para los jugadores sudamericanos ha sido que sean precavidos con los cambios de temperatura. En Argentina, Chile y Colombia es ahora verano y los cambios drásticos también pueden provocar resfriados.

Desde el club no han puesto ningún tipo de problemas para que los futbolistas puedan viajar durante estos días de vacaciones y ha habido libertad para que cada uno hiciera lo que creyese conveniente. Pero con las advertencias claras de extremar las precauciones, especialmente por la situación de pandemia actual, y mantener la forma porque en enero van a llegar partidos my importantes.

Christian Bragarnik se marchó hace dos semanas a Argentina

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, también se encuentra en Argentina para pasar junto a su familia las fiestas. El máximo accionista del club ilicitano se marchó hace dos semanas y ya no estuvo presente en los partidos contra el Valencia y el Barcelona. El último encuentro que presenció en directo fue ante el Cádiz (3-1), en el debut de Francisco como entrenador. Curiosamente, en los dos envites que no ha estado el inversor argentino el Elche ha perdido. En el club todavía no saben cuando volverá, aunque se espera que acuda al encuentro del 2 de enero contra el Granada. Además, la intención de Bragarnik es estar el primer mes del año 2022 en España para controlar de primera mano el mercado de invierno. No obstante, como agente de futbolistas, también va a prestar atención a los movimientos que se puedan producir en los equipos con los que tiene relación directa en Argentina. Antes de final de año también se debe celebrar la junta de accionistas, pero, en principio, no estará presente.