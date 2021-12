El Elche ha aprovechado el parón navideño para poner en marcha la campaña de abonos de media temporada. El conjunto franjiverde estrenará 2022 retomando la Liga en el Martínez Valero. El cuadro de Francisco recibe al Granada en el último choque de la primera vuelta antes de arrancar el segundo tramo del campeonato en el que está obligado a encontrar el equilibrio que le permita sellar la permanencia al final del curso.

El apoyo de la grada será capital para lograrlo, de ahí que la entidad haya reactivado su venta de pases. El club pretende atraer al estadio a su masa social latente. Los socios de la temporada 2020-21 y los abonados de la 2019-2020 que optaron por no renovar el carné al inicio de curso podrán beneficiarse ahora de los descuentos no disfrutados y que todavía no hayan ejecutado. El abono incluye 10 partidos de LaLiga Santander, advirtiendo de que la directiva se reserva el establecimiento de una «jornada económica» en la que todos los socios deberán pagar una entrada reducida.

La venta de abonos se realizará de forma telemática y presencial, a partir del miércoles 22 de diciembre. La transacción online se realiza a través de la web www.elchecf.es accediendo al área del abonado, pinchando en la pestaña «Hazte abonado» y rellenando los datos que se solicitan y son obligatorios. En el momento de tramitar el pase de media temporada, antes de registrar el alta, es indispensable indicar la modalidad de abono que se desea adquirir entre las que se proponen: adulto, especial, juvenil, infantil o baby. A continuación, se deberá seleccionar el sector y el asiento. Completados todos los trámites, se procederá al pago. El trámite se realiza de forma individual. Esta modalidad estará activa hasta el próximo martes, 28 de diciembre.

En cuanto a la venta presencial, esta se realizará en el punto de atención al abonado del estadio Martínez Valero durante las próximas dos semanas. No será necesario solicitar cita previa. El horario de atención al público es: