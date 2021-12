El Elche busca entre los indecisos

El Elche ha aprovechado el parón navideño para poner en marcha la campaña de abonos de media temporada. El conjunto franjiverde estrenará 2022 retomando la Liga en el Martínez Valero. El cuadro de Francisco recibe al Granada en el último choque de la primera vuelta antes de arrancar el segundo tramo del campeonato, en el que está obligado a encontrar el equilibrio que le permita sellar la permanencia al final del curso.

El apoyo de la grada será capital para lograrlo, de ahí que la entidad haya reactivado su venta de pases. El club pretende atraer al estadio a su masa social latente, la que se quedó con las ganas, la que dudó en verano a consecuencia de la pandemia y los posibles efectos adversos. La amenaza de suspensiones, de restricciones de aforo o, en el peor de los supuestos, de confinamiento, llevó a muchos fieles a no reservar su asiento dentro del estadio.

Ahora, con la campaña de vacunación muy avanzada, el Elche aspira a convencer a los más reticentes, subirles al barco para que empujen al conjunto franjiverde, para que la ciudad se quede en la élite del fútbol. Por este motivo, la entidad que preside Christian Bragarnik ha centrado su esfuerzo en atraer a quienes se quedaron en casa tras el estallido de la pandemia.

Los socios de la temporada 2020-21 y los abonados de la 2019-2020 que optaron por no renovar el carné al inicio de curso podrán beneficiarse ahora de los descuentos no disfrutados que todavía no hayan ejecutado. El abono de media temporada incluye 10 partidos de LaLiga Santander, advirtiendo de que la directiva se reserva el establecimiento de una «jornada económica» en la que todos los socios deberán pagar una entrada a precio reducido.

La venta de abonos se realizará, de forma telemática y presencial, a partir de hoy. La transacción online se realiza a través de la web oficial «www.elchecf.es» accediendo al área del abonado, pinchando en la pestaña «Hazte abonado» y rellenando los datos que se solicitan y que son obligatorios. En el momento de tramitar el pase de medio curso, antes de registrar el alta, es indispensable indicar la modalidad de abono que se desea adquirir entre las que se proponen: adulto, especial, juvenil, infantil o baby. A continuación, se deberá seleccionar el sector y el asiento. Completados todos los trámites, se procederá al pago. El trámite se realiza de forma individual. Esta modalidad estará activa hasta el próximo martes, 28 de diciembre.

En cuanto a la venta presencial, esta se realizará en el punto de atención al abonado del estadio Martínez Valero durante las próximas dos semanas. No será necesario solicitar cita previa. Los horarios hasta Año Nuevo son los siguientes:

Miércoles 22 y jueves 23. De de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Viernes 24. De 10.00 a 14.00 horas.

Sábado 25 y domingo 26. La taquilla permanece cerrada.

Días 27, 28, 29 y 30. De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Viernes 31. De 10.00 a 14.00 horas.

1 y 2 de enero. La taquilla permanece cerrada.

El precio de las localidades oscila entre los 325 euros de la tribuna cubierta y los 100 de la grada de animación. El precio de los pases es menor para los mayores de 65 años, adolescentes y menores de 12 años, respectivamente.

Los franjiverdes despedirán 2021 fuera del descenso

Navidad tranquila, relativamente. La contundente derrota sufrida ayer por el Alavés en el estadio La Cerámica deVillarreal hace posible que el conjunto franjiverde conserve la 17ª posición y despida 2021 fuera de los puestos de descenso, aunque empatado a puntos con el cuadro vitoriano, que es quien ocupa la última plaza de bajada a segunda División con 15. 14 suma el Cádiz, penúltimo, y 8 el Levante, colista.

En las antípodas, el Villarreal de Unai Emery ya vislumbra la zona europea en la parte alta de la clasificación después de encadenar su tercer triunfo en LaLiga , la última sellada ayer en casa con un contundente 5-2, un resultado que deja al conjunto vasco asomado al abismo de la categoría de plata cuando solo resta un partido para cerrar la primera vuelta.

El Alavés, con goles de Pere Pons y Joselu, fue capaz de igualar en la segunda parte el 2-0 inicial (Gerard y Boulaye Dia), pero, tras el empate, la reacción del Villarreal fue fulminante. Le hizo tres goles, obra de Dia, Yeremy y Gerard, a un rival que se descompuso tras encajar el tercer tanto. El Elche vuelve a la competición frente al Granada, el 2 de enero, a las 16.15 horas.