Buitrago: "El equipo ha mejorado y con una pizca de suerte podría llevar más puntos"

El Elche ha llegado al parón de Navidad fuera de los puestos de descenso, a pesar de sus dos últimas derrotas frente al Valencia y el Barcelona. El presidente, Joaquín Buitrago, ve una mejoría desde la llegada de Francisco y considera que las actuaciones arbitrales no han ayudado.

¿Qué balance hace de las 18 primeras jornadas de Liga?

La competición es dura. Nos ha faltado una pizca de suerte para llevar tres o cuatro puntos, que nos harían ver las cosas con más tranquilidad. Hay una gran igualdad y todos los equipos están teniendo dificultades para ganar partidos y sumar puntos.

¿Confía en que en la segunda vuelta se pueda reaccionar y no pasar apuros para lograr la permanencia, que es el objetivo que se marcó a principio de temporada?

En las últimas jornadas se ha visto que el equipo está mejor. La percepción general que trasmite y la opinión generalizada de la afición es que ha mejorado. Se está dando una imagen de competitividad buena y esperamos que esa mejoría que se ha producido tras la llegada de Francisco se pueda traducir en puntos. Hemos tenido un pequeño bajón, que esperamos superar y poder conseguir la permanencia con tranquilidad.

El año pasado se nos criticó que aguantamos mucho a Almirón y esta vez se ha realizado el cambio antes. Esperamos que sea para bien»

La destitución de Fran Escribá era algo que no se esperaba. ¿Le sorprendió la decisión del propietario del club, Christian Bragarnik?

Al final, el entrenador no es como los jugadores que cuando no tienen el rendimiento esperado los puedes sacar del campo y poner a otro. Percibíamos que el equipo estaba en un bajón y en una dinámica de la que no terminaba de salir. La temporada pasada se nos criticó que esperamos mucho tiempo para destituir a Jorge Almirón y traer un nuevo técnico. Este año lo hemos decidido mucho antes. Nunca se sabe y será el transcurrir del campeonato el que diga si hemos acertado o no. Se hizo mirando el bien del Elche. Esperamos que, al final, la decisión haya sido positiva.

De momento, se percibe esa mejoría, pero los resultados tampoco terminan de llegar...

Cuando llega un nuevo entrenador, el árbol se mueve y algunos jugadores que no aparecían, ahora están apareciendo más y subiendo su nivel. Confiamos en que todos aporten más y eso se traduzca en resultados, para tener tranquilidad y lograr el objetivo sin tanto sufrimiento como la temporada pasada.

El principal problema que tiene el Elche es en defensa, donde se siguen cometiendo errores...

Es cierto que a nivel defensivo sufrimos. En los dos últimos partidos nos hemos enfrentados a dos equipos (Valencia y Barcelona) que cuentan con jugadores de una gran calidad. Vimos en el encuentro del Camp Nou como Mojica tenía que tapar a un futbolista como Dembélé. Estamos sufriendo y tenemos que mejorar ese sufrimiento con concentración, estar los 90 minutos muy concentrados y ser un equipo solidario en el que todos ayuden a defender. El central que ayude al lateral, los mediocentros que ayuden a los laterales y a los centrales.... Debemos ser todos un equipo que reme en la misma dirección y que ayude tanto en defensa como en ataque y ser todos muy solidarios.

El Elche no está teniendo suerte con las actuaciones arbitrales ¿Cree que hay una mano negra que busca perjudicar?

Una mano negra no, pero estamos viendo como los errores arbitrales está siendo algo generalizado en el fútbol español. Cuando hay jugadas dudosas, los equipos denominados débiles se ven perjudicados contra los grandes. Los grandes tienen más repercusión mediática cuando hay un error de apreciación de los árbitros y al Elche u otros equipos de la zona baja no se les oye tanto. La acción del gol de Guido Carrillo contra el Valencia tuvo más repercusión porque la imagen del balón dentro corrió por las redes sociales. Cuando es contra el Barcelona o contra el Madrid también tiene más repercusión, porque cuando es a favor de uno, los del otro salen también criticando. Creo que sí que ha habido decisiones arbitrales que nos han perjudicada. En la jugada de Lucas Pérez en el Camp Nou no veo fuera de juego por ningún sitio y era expulsión de Araujo. El linier, en otras ocasiones, aguanta más para levantar la bandera y con nosotros fue demasiado rápido y el árbitro no se vio en esa tesitura de que, si pitaba falta, debía expulsar al jugador del Barcelona. Luego vemos el fuera de juego de Fidel en el partido contra el Athletic Club de Bilbao y levanta muy rápido la bandera. O el gol de Guido Carrillo contra el Alavés. Muchas veces, las jugadas dudosas están cayendo en contra nuestra.

¿Está previsto reforzar la plantilla en el mercado de invierno?

Es una cuestión que tiene que decidir la comisión deportiva, con el propietario y el míster y su cuerpo técnico. Nos queda un poco de dinero del límite salarial del mercado de verano, pero no tenemos fichas libres. Para poder traer a algún jugador se deben producir salidas. El nuevo entrenador está probando a casi todos los futbolistas y si hay que reforzar alguna posición concreta lo vamos a intentar. Tenemos que buscar esa fórmula aritmética para tener un equilibrio entre las salidas y las posibles entradas y cumplir con el límite salarial.

Durante los últimos meses se han llevado a cabo mejoras en el estadio, como han sido los vestuarios, el túnel de salida al terreno de juego, la hipermeabilización y todo el cambio butacas del anillo inferior. Pero muchos aficionados echan de menos que todavía no se haya puesto en marcha la tienda oficial y reclaman unos nuevos videos marcadores. ¿Cómo están esos temas?

Los videomarcadores están prácticamente ultimados y muy pronto contaremos con unos nuevos. En el caso de la tienda, también van a comenzar ya las obras de rehabilitación de todo el local y más pronto que tarde estará en funcionamiento. Es un proyecto de mejora que se está haciendo de forma progresiva. Primero realizamos toda la hiperLa parte de abajo del estadio está toda ya, prácticamente, terminada y ahora queremos mejorar y hacer, poco a poco, la parte superior. Estamos haciendo inversiones para mejorar el estadio.