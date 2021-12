Un lateral izquierdo y Knezevic

El mercado de fichajes de invierno se abrirá finalmente el lunes 3 de enero y el Elche tiene intención de reforzar la plantilla para la segunda vuelta de la Liga, aunque, en estos momentos, dispone de poco margen de maniobra porque tiene las 25 fichas permitidas ocupadas.

En el club ilicitano, su propietario Christian Bragarnik, la comisión deportiva y el entrenador, Francisco, tienen claras cuales son sus intenciones iniciales, pero todo va a quedar supeditado a las salidas que se produzcan.

El puesto perentorio a reforzar es el lateral izquierdo. En los últimos partidos de Liga, frente al Valencia y el Barcelona, y en los de Copa, ante el Leoia y el Unionista Salamanca, se ha podido comprobar que el colombiano Mojica no cuenta con un sustituto de garantías. Josema, tras salir de su lesión, jugó en Salamanca y en los últimos minutos del Camp Nou. El murciano es toda voluntad, pero le cuesta rendir en esa posición, porque su puesto natural es el de central.

Barragán también jugó de lateral izquierdo en Copa contra el Leoia y en Mestalla ante el Valencia, pero lo hizo de forma accidental jugando a pierna cambiada debido a que tanto Mojica como Josema estaban lesionados.

El objetivo prioritario es tratar de firmar un lateral izquierdo en el mercado de invierno. Uno de los jugadores que hay en cartera es el canterano de Real Madrid Miguel Gutiérrez, quien ya sonó en verano, pero, entonces, era inaccesible porque estaba disfrutando de oportunidades en el primer equipo.

Sin embargo, en los últimos meses ha jugado muy poco. Su balance en la presente temporada es de tres partidos de Liga, contra el Betis, Mallorca y Celta y uno de Champions, ante el Sheriff. Después de superar una lesión, ha vuelto al filial para recuperar el ritmo. Mendy y Marcelo le cierran, por el momento, las puertas del primer equipo. En el Madrid confían mucho en Miguel Gutiérrez para la próxima temporada, una vez que se salga Marcelo. Por ello, viendo como puede pasar un año en blanco y aunque, en principio, no quiere salir, Ancelotti podría dar el visto bueno para que juegue cedido en un equipo de Primera División durante lo que resta de temporada y el Elche está muy atento.

La otra incorporación que pretende realizar Bragarnik es la del joven serbio Branislav Knezevic. El propietario del club ilicitano firmó a una de las grandes promesas del fútbol serbio fuera del plazo de fichajes del mercado de verano. La intención inicial es que entrenase con el primer equipo y jugase con el filial. Pero un problema en su documentación lo han impedido.

Knezevic es a todos los efectos jugador del primer equipo, aunque no haya podido jugar. Ha entrenado a las órdenes de Escribá y de Francisco. Todos hablan muy bien de las condiciones del joven centrocampista y si se consigue liberar alguna ficha, sería dada de alta la suya, aunque, en caso de necesidad, podría ser inscrito con licencia del filial. Francisco también tendrá la última problema. Otra opción, si no tuviese cabida sería cederlo a un equipo de Segunda División.

Josema y Piatti

Pero antes de entrar hay que dejar salir. En estos momentos, los futbolistas que más posibilidades tienen de abandonar la entidad franjiverde son Josema y Piatti. El murciano porque, si llega un lateral izquierdo, no va a tener opciones de jugar, ya que es el quinto central de la plantilla por detrás de Enzo Roco, Pedro Bigas, Diego González y Gonzalo Verdú.

Por su parte, el argentino apenas ha jugado tres partidos de Liga y dos de Copa. Es uno de los pocos que no ha debutado con el nuevo entrenador. Además, el preparador almeriense prefiere a Pere MIlla en banda antes que de delantero. Una situación que también ha reducido las posibilidades de Piatii porque con Tete Morente y Josan para la derecha y Fidel y Pere Milla para la izquierda, el Elche podría tener compensados los dos extremos.

Benedetto y Marcone

El resto de fichajes , si los hubiese -Bragarnik ya demostró en enero del año pasado que si no hay opciones calidad-precio se quedará con lo que tiene- dependerá de si sale algún jugador más. En los últimos días, en Argentina se ha hablado de un posible regreso de Benedetto a Boca Júniors y de Iván Marcone a Independiente de Avellaneda o, incluso, al Cruz Azul de México.

Ahora mismo son opciones complicadas de llevarse a cabo. El delantero está cedido por el Olympique de Lyon al club ilicitano y el mediocentro tiene contrato hasta 2023 y el Elche pagó 4 millones por su traspaso. No están teniendo el rendimiento esperado, pero El propietario del la entidad franjiverde tampoco va a perder dinero con ellos y si las ofertas no satisfacen a ambas partes no saldrán.