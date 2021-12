Nueve bajas en el Elche en el primer entrenamiento tras las vacaciones

El Elche tiene un problema grave. El primer entrenamiento de grupo tras las vacaciones de Navidad ha evidenciado los estragos que está causando la pandemia entre sus jugadores, como está sucediendo en buena parte de los conjuntos de Primera División. Un total de nueve futbolistas de la primera plantilla no han acudido a entrenar esta tarde junto a sus compañeros. La causa de la mayoría de las bajas es el covid, aunque el club no quiere confirmar el número concreto de casos positivos que ha registrado y a preguntas de este diario asegura que no todos los que han faltado ha sido por que estén enfermos de covid.

Este periódico ha podido conocer de fuentes internas que al menos cuatro integrantes del equipo sí tienen la enfermedad. Uno de ellos es Enzo Roco, que sigue en Chile, su país de nacimiento, porque no puede viajar hasta que su prueba sea negativa. El defensor no contaba para Francisco de cara al próximo duelo ante el Granada por sanción. Los otros tres futbolistas que padecen covid son Gonzalo Verdú, Pere Milla y Lucas Pérez. Durante el periodo vacacional sintieron molestias y dieron positivo. La evolución de todos ellos es buena, pero ninguno podría jugar el próximo encuentro liguero que se celebrará el domingo a las 16.15 horas en el estadio Martínez Valero. Además de los ya citados, también han causado baja del entrenamiento los argentinos Lucas Boyé, Iván Marcone y Darío Benedetto. Este último era el único de los tres que sí sufría molestias musculares y se perdió el último partido de LaLiga ante el Barcelona. Tampoco han estado en el campo Díez Iborra para entrenar el centrocampista Raúl Guti ni el defensor Johan Mojica. El colombiano también venía arrastrando una lesión muscular y puede haberse ejercitado en solitario en el estadio. Por tanto, descontando a estos dos jugadores con problemas físicos, el resto de los nombrados también podrían haber dado positivo en los test que el club les está haciendo a diario a sus jugadores siguiendo los nuevos protocolos marcados por LaLiga, llegando a un número hipotético de siete bajas por covid. Al equipo se une la baja asegurada del portero Kiko Casilla, que hoy ha entrenado al margen del grupo pero ya en el césped. El que sí parece recuperado es Pedro Bigas, que se ha ejercitado junto a sus compañeros. Oportunidad para otros Como muchas cosas en esta vida, las malas noticias para unos son oportunidades para otros. Concretamente para los que menos juegan y también para los canteranos. Ayer, Francisco convocó al entrenamiento a un total de seis jugadores del filial ilicitano. A los habituales John y Jony Álamo se unieron Lilian de Palmas, Sergio Bono y Sekou. Lluis Andreu también acudió para suplir la baja del portero Casilla, lesionado con un esguince de tobillo.