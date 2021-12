La campaña extraordinaria de abonos que el Elche lanzaba hace unos días no está teniendo el resultado esperado. La desconfianza de la afición, que teme que puede haber nuevas restricciones de aforo ante la evolución de la pandemia, no está ayudando. Pero el club ilicitano confía en que no se van a plantear dichas restricciones.

De hecho, el Elche no ha recibido comunicación alguno por parte de LaLiga ni de la Generalitat Valenciana en este sentido. Tampoco ha sido convocada la comisión deportiva establecida por el Consell para estudiar nuevas medidas, por lo que desde el club esperan que en los últimos días de la campaña se produzcan nuevas ventas de carnets. Hasta ahora, según fuentes de la entidad, se está produciendo «un goteo diario de nuevas altas», pero los datos son muy pobres. La campaña "Un nuevo despegue" ya ha finalizado para los interesados en adquirir su abono online, pero todavía es posible comprarlos en taquilla. En concreto, se puede acudir al estadio hoy miércoles 29 y mañana jueves 30 de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. A su vez, también estarán disponibles las taquillas el viernes 31 de 10 a 14 horas.