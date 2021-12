Mojica vuelve a los entrenamientos

El lateral zurdo del Elche, Johan Mojica, ha vuelto a los entrenamientos. Una gran noticia para Francisco, que podrá contar con su extremo titular para el partido que este domingo enfrenta al conjunto ilicitano con el Granada (16.15 horas, estadio Martínez Valero).

El futbolista colombiano ha llegado esta mañana acompañado de su compatriota y amigo Helibelton Palacios al campo de fútbol Díez Iborra. Como ya adelantó este periódico, es muy probable que ayer estuviera realizando ejercicios en el gimnasio y no se ejercitara con el grupo, ya que venía arrastrando molestias musculares en los últimos partidos.

Hoy, al ser festivo en Elche, los jugadores eran esperados por seguidores franjiverdes. Algunos niños y otros más mayores, aguardaban a sus ídolos. Este era el caso de una aficionada colombiana que, cuando vio arribar en el mismo vehículo a Palacios y Mojica subió el volumen de la radio de su coche y les dedicó una canción de su país. Mojica saludó sonriente y agradecido a su paisana, demostrando que se encuentra animado y en buenas condiciones.

De las diez bajas anunciadas ayer por este diario, el Elche podría tener ahora nueve. El club ha confirmado 13 casos positivos por covid entre jugadores y cuerpo técnico del primer equipo y el filial, pero no ha precisado más. La primera plantilla tiene ahora mismo la baja por lesión en el tobillo izquierdo de Kiko Casilla, que sufrió un esguince en el partido de Copa. A su vez, Enzo Roco está sancionado y de todos modos tampoco ha podido volver de Chile porque necesita para viajar una PCR negativa.

Además, hay otros siete jugadores que no han entrenado todavía y que, padezcan o no covid, tienen muy complicado ya estar disponibles para el técnico. Francisco no ha contado hoy en la sesión preparatoria con Raúl Guti, Lucas Boyé, Gonzalo Verdú, Lucas Pérez, Pere Milla, Benedetto ni Marcone. De este modo, las bajas totales sumarían nueve, salvo que hoy algún otro jugador estuviera entrenando en solitario en el estadio o que alguno de los afectados por el covid cumpliera estos días los diez que debe estar confinado.

Siete del Ilicitano

En el entrenamiento de esta mañana (10:45 horas, Díez Iborra) han participado un total de siete canteranos. A los jugadores ya citados ayer (John Nwankwo, Jony Álamo, Lilian de Palmas, Sergio Bono, Cheikh Diamanka "Sekou" y el guardameta Lluis Andreu) se ha sumado otro futbolista del filial, José Luis Friaza.