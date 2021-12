Josan: "El covid no es excusa; todos los equipos van a tener bajas"

El extremo diestro Josan Ferrández fue el encargado hace unos minutos de dar un mensaje de ánimo, “porque preparamos el partido como todos, con la intención de ganar”, y tranquilidad ante la situación que traviesa el equipo, que tendrá ocho bajas de la primera plantilla para el partido del domingo si los test del covid no lo remedian.

Josan reconocía que la plantilla está viviendo una “semana rara porque no tenemos a todos los compañeros con nosotros y la preparación del partido está siendo diferente porque falta mucha gente”. Pero también señaló que “a todos los equipos les está pasando lo mismo, como a la sociedad en general. En principio todos los equipos van a tener bajas por el virus, aunque sí es verdad que el Granada no ha comunicado incidencia, no sabemos si porque no quieren hacerlo o porque realmente no tienen casos”.

La situación por la pandemia, según Josan, “no es excusa, tenemos una plantilla amplia y cualquier compañero que cubra las ausencias de otro lo va a hacer bien. La preparación del partido ha sido la misma porque queremos ganar”.

Sobre las bajas, el crevillentino avanzaba que “es posible que algún compañero más aún se pueda incorporar a final de semana y vamos a esperar a ver lo que pasa en estos dos últimos días”.

Ante las nuevas medidas, el jugador explicaba que “la Liga ha impuesto un protocolo más estricto; ya no podemos cambiarnos en los vestuarios, debemos usar mascarillas fp2 en todas las instalaciones y tanto entre nosotros así como en las salidas con la familia llevamos más cuidado. Ahora nosotros estamos un poco más tranquilos porque nos están haciendo test diarios pero debemos tener cuidado”.

Y más allá del covid, “nuestra mentalidad es la misma que si no hubiese pasado nada. La de ganar, sumar los tres puntos en un partido importante para acercarnos a ellos. La mentalidad es la de trabajar y alejarnos de la zona baja lo más rápido posible”.

De 2021, “me quedo sobre todo con la permanencia. Después de todo el sufrimiento de la temporada pasada conseguimos el objetivo y estoy muy contento y muy feliz por continuar en el Elche en Primera División”.

Sobre los compañeros del filial que, hasta en un número de siete, han subido esta semana a entrenar con el primer equipo, Josan destacaba que “han llegado todos con mucha ilusión y con muchas ganas de agradar al míster para quedarse más tiem