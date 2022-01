El técnico del Elche, Francisco Rodríguez, compareció ante los medios tras el empate cosechado por su equipo ante el Granada con cierto grado de enfado debido a las decisiones arbitrales que desembocaron en su expulsión antes del descanso, pero satisfecho por la imagen mostrada por sus jugadores y el punto obtenido, pese a jugar casi toda la segunda parte con diez hombres. "Me quedo con la comunión entre el equipo y nuestra gente, es fundamental. Valoro como bueno el punto tras quedarnos con diez, igual que la solidez que hemos mostrado. Esto es un equipo", declaró.

Al ser preguntado por su la actuación de Cordero Vega y su expulsión, Francisco quiso reconocer su parte de culpa, pero pidió reciprocidad al colegiado cántabro. "En el gol anulado, el portero se queja de la cara y no le da. Pensaba que lo iba a dar como bueno. Sinceramente, en la segunda amarilla creo que me he equivocado en la protesta. Igual que yo lo reconozco espero que lo hagan ellos. Por mi parte trataré de que no vuelva a pasar", aseveró.

"En la segunda amarilla, vi que Guido estaba fuera y estaba llamando la atención para que viniera a verlo y que entrara, para no terminar la primera parte con uno menos. Ha venido el árbitro y me ha echado directamente, sin hablar conmigo. En la primera, yo he visto el VAR y es un momento de mucha tensión, me ha amonestado y no pasa nada, hay que aceptarlo", reconoció el preparador almeriense.

Sobre el balance global de su Elche en este último mes, Francisco reconoció cierta sensación de poder haber sumado más puntos de los conseguidos. "El equipo siempre ha estado cerca de sacar algo más. Por una cosa o por otra no terminamos de conseguir los puntos que queremos. El equipo tiene alma. Y quiero que la gente sepa que somos un equipo, aquí no hay individualidades", afirmó el técnico franjiverde.

"Desde que nosotros estamos aquí llevamos los mismos goles a favor que en contra, aunque tenemos que mejorar en defensa", agregó al ser cuestionado sobre uno de los puntos débiles de los ilicitanos esta temporada. "Creo que este es el camino a seguir para convencer a los jugadores. Espero que podamos hacer una segunda vuelta que nos permita cumplir nuestro objetivo, sin pensar en cifras", finalizó.