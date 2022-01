¡Salvad al soldado Guido!

Hay veces que una concatenación de infortunios despierta más admiración que un puñado de goles. Y más si hablamos en clave España o Elche. Aquí somos muy de querer al maltratado, al pobre desgraciado al que vemos que, por mucho que haga, lo único que le viene en el siguiente capítulo es otra desgracia. En ese personaje parece haberse encasillado Guido Carrillo, gafado por una legión de chamanes. Es el prototipo de delantero que vive cerca del gol, pero al que le cuesta un mundo encontrarlo. A veces por un remate desviado por apenas centímetros. Otras por una milésima de segundo para llegar a un balón. Y las más, sobre todo en los últimos tiempos, por el VAR. Maldito invento, debe pensar el «7» del Elche, heredero de dorsal de la leyenda Nino. Ante el Granada hizo todo lo que pudo para marcar. Se marchó a casa sin gol, golpeado y lesionado. O, lo que es peor, marcó un gol, lo celebró y vio como tres o cuatro minutos más tarde se lo retiraron desde el VAR. Otra vez.

Hubo un momento enternecedor que posiblemente defina personalmente a Carrillo. Mientras sus compañeros y, sobre todo, su entrenador, perdían los nervios con Cordero Vega, el encargado de pacificar la escena era el propio ariete argentino. Él, desposeído de un tanto, magullado en el ojo por un oponente y ninguneado por el colegiado, pidiendo calma. Ante tanta tropelía, a un servidor solo le apetecía abrazar a Guido. O que alguien le abrazase, aunque fuese el juez cántabro. Lo merecía. Ojalá el karma le devuelva todo lo que le está quitando, por el bien también del Elche, ya que está siendo mucho.

El análisis arbitral

Dediquemos un apartado a analizar la polémica. Trataremos de hacerlo sin forofismos ni camisetas, aunque en el fútbol (y en la vida) es complicado. En los siguientes párrafos intentaremos encontrar explicación a las decisiones arbitrales de la primera parte. No fueron acciones sencillas. Eso vaya por delante.

En el gol anulado a Carrillo, lo primero que hay que decir es que el jugador del Elche hace lo que tiene que hacer. Ir con todo, marcar y luego preguntar. El balón está dividido, el portero en el suelo y su integridad física no corre peligro en ningún momento. Al menos no más que en cualquier lance del choque. Maximiano levanta la mano, Carrillo lo toca todo porque viene con más fuerza y marca. La acción es ambigua, pero el árbitro principal la ve perfectamente. No debería necesitar el VAR. Acaba yendo y eso ya era sinónimo de anulación. Por el simple hecho de que a cámara lenta iba a parecer que Guido guillotinaba el brazo del meta nazarí. Toca asumir, además, el famoso dicho de que el portero en el área pequeña es de cristal y no se le puede ni mirar. Una mentira que de tantas veces repetida se ha convertido en ley del fútbol.

Poco después, los mismos protagonistas. Centro al área, Guido remata de cabeza, el balón va fuera, pero al instante el portero, que sale a por uvas, le golpea en la cara. Aquí Cordero Vega lo vuelve a ver bien y decide desde el primer momento que no va a ir al VAR. Intuyo que no señala nada porque el balón está dividido, los dos van de manera noble a disputarlo, el futbolista del Elche toca antes y el del Granada llega tarde. ¿Por qué lo de Carrillo es falta y lo de Maximiano no? Mi interpretación: la acción de Carrillo es decisiva para marcar un gol y la del meta no influye para impedir el remate de su rival, al golpearle después. ¿Una faena? A todas luces. Hay decisiones arbitrales blancas y otras negras. Y luego hay muchas grises. El problema para el Elche es que en todas esas se está sintiendo perjudicado. Y posiblemente con razón.

Lección a Francisco

El técnico del Elche reconoció su error en las protestas que derivaron en su expulsión. Le honra, al menos. Porque la verdad es que flaco favor le hace a sus jugadores con actitudes como la del domingo, por muy bien que queden de cara a la galería. Francisco se desquició y el Elche se contagió de esos nervios, lo cual no es nada bueno. Sobre todo porque el equipo daba la sensación de estar madurando bien el choque contra un Granada ramplón, que vivió de los fallos franjiverdes.

Y ahí volvió a aparecer otro pecado capital, al minuto de volver de vestuarios. Diego González se lio con la pelota en los pies y vio la roja, preso de la presión de Luis Suárez. Un fallo gravísimo sabiendo las virtudes del colombiano. Ante él, cero confianzas. Hay quien llevará al detalle la lista de errores arbitrales que han perjudicado al Elche este curso, pero lo realmente dañino, y que sí depende del trabajo propio, es la lista de errores groseros en defensa que han perjudicado al Elche este curso. Si me apuran, esta es más larga que la primera. Al menos, la imagen del equipo ante tanta adversidad fue excelente. Una lección para todos. Y para Francisco el primero. Mientras tanto, si estos días ven a Guido Carrillo, denle amor. Igual que hizo el Martínez Valero con su ovación. Ya es uno de los nuestros.