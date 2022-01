Guido Carrillo volvió a ser el principal protagonista de las jugadas polémicas que perjudicaron al Elche CF en el partido frente al Granada (0-0). El delantero argentino vio como por tercera vez en la presente temporada le anulaban un gol que podía haber significado puntos para el conjunto ilicitano. Ya le ocurrió frente al Alavés, cuando le anularon el tanto del empate a uno. Contra el Valencia, cuando el árbitro no consideró que el balón había rebasado por completo la línea de gol en el choque de Mestalla, en una acción que podía haber significado el empate a dos y este domingo le volvieron a anular una diana, que era el 1-0 y que pudo poner por delante a equipo de Francisco ante el Granada, un rival directo por la permanencia.

A pesar de ello, el ariete franjiverde valora positivamente el punto logrando frente al cuadro andaluz porque, además del gol anulado y el posible penalti que le hizo el portero Maximiano, el equipo tuvo que jugar con uno menos casi toda la segunda parte por la expulsión de Diego González. "Luchamos un poco a lo Elche, con muchas cosas en contra. Pero el equipo estuvo más que a la altura".

Carrillo explica la jugada del gol anulado, en la que el árbitro, tras consultar con el VAR, consideró que había entrado en plancha, en juego peligroso. "Es una acción que la veo claro, tras el primer remate tocarla el portero y el larguero, el balón se queda botando y voy con la intención de convertir. No tengo contacto con el portero hasta después de contactar con la pelota. Otra vez me vuelve a pasar lo mismo y esta es la tercera vez. No se puede hacer nada contra eso".

El delantero argentino recibió una gran ovación de la grada cuando fue sustituido en el 79. "Fue un cariño muy grande la ovación de la gente. La afición también tuvo que ver mucho para que pudiéramos sumar un punto. En el segundo tiempo, con uno menos, nos ayudó mucho".