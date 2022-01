Elche CF: Mejores sensaciones que puntos

El Elche ha llegado al ecuador de la Liga con el objetivo cumplido de estar fuera de los puestos de descenso, pero el conjunto franjiverde no respira, ni mucho menos, tranquilo porque sigue flirteando con la zona roja de la clasificación. Los tropiezos de sus rivales han propiciado el respiro, porque los ilicitanos suman 16 puntos, los mismos que el Alavés, que es antepenúltimo y el equipo que marca la delgada línea que separa el éxito del fracaso.

Todo hace indicar que, de nuevo, esta temporada no van a ser necesarios llegar a los 40 puntos para conseguir la salvación. Pero el Elche no debe fiar todo a un final tan agónico como el de la de la pasada campaña.

Con el Levante (8 puntos) ya desahuciado, restan dos plazas para evitar el infierno. Y en esa batalla habrá una lucha enconada en tre Cádiz (14), Alavés (16), Elche (16), Getafe (18), Mallorca (20) y Osasuna (22), que están yendo de más a menos en la Liga; y el Granda (23).

En la segunda vuelta, los franjiverdes, además de sumar más puntos, debe corregir ciertos errores si quieren continuar un año más en Primera División.

Mejoría defensiva

Recibir menos goles y evitar los fallos individuales

Uno de los principales propósitos que tienen Francisco y sus futbolistas para este nuevo año 2022 es mejorar a nivel defensivo. A pesar de dejar la portería a cero el pasado domingo contra el Granada, el conjunto ilicitano ha encajado 27 goles en los 19 encuentros de la primera vuelta. Es el quinto equipo que más tantos recibe y muchos de ellos se han producido por errores individuales y a la hora de defender mal acciones a balón parado. Algunos de los goles recibidos se han producido en los últimos minutos de los partidos y han impedido sumar varios puntos más, que, ahora, tendrían un gran valor y hubieran permitido disponer de más oxígeno y estar más tranquilos en la clasificación.

A esos errores defensivos hay que unir los fallos arbitrales, que casi todos, en caso de duda, han caído del lado contrario. Ese aspecto es un elemento externo contra el que no se puede luchar y, en este caso, es de esperar que durante la segunda vuelta las acciones dudosas y polémicas se alíen con el bando ilicitano.

Nuevo entrenador

La valentía de Francisco ha dado, de momento, poco fruto

A diferencia de la temporada pasada, el propietario del club, Christian Bragarnik, no ha tenido tanta paciencia esta campaña a la hora de cambiar de entrenador. En la jornada 11 tomó la de decisión impopular de destituir a un ídolo de la afición, como es Fran Escribá. Con el valenciano, sin terminar el equipo de entrar en la UCI, no tenía las constantes vitales que augurarán una recuperación rápida, después de sumar 11 puntos de 42 posibles en las primera 14 jornadas. Además, el vestuario había perdido la confianza en el entrenador y el juego no invitaba al optimismo.

El máximo accionista actuó rápido y tras el partido frente a Osasuna, en el que el secretario técnico, Sergio Mantecón, dirigió al equipo de forma interina y sumó un valioso punto en El Sadar, llegó Francisco. tras el intento fallido de Pablo Machín.

A principio, había ciertas reticencias entre la afición con el técnico almeriense. Pero, rápidamente, se disiparon la dudas. El estreno con victoria frente al Cádiz ayudó mucho. Además, el nuevo entrenador ha dotado al equipo ilicitano de una imagen más atrevida y más valiente a la hora de apostar por el juego de ataque. Francisco ha sumado cuatro puntos en cuatro partidos y la mejoría no se ha traducido en resultados. Sin embargo, las sensaciones que trasmite el Elche sí que invitan al optimismo, aunque en el fútbol nunca se sabe.

Refuerzos que no lo don

Benedetto y Pastore no han dado el salto de calidad

En verano, la llegada de fichajes «estrellas», como los de Benedetto o Pastore dispararon la ilusión de los seguidores. Si embargo, hasta el momento, han sido más un fiasco que otra cosa y no terminan de dar el salto de calidad a la plantilla. Incluso, en este mercado de invierno que acaba de comenzar, se está barajando la posibilidad de que el delantero argentino abandone el club ilicitano y ponga camino de regreso a Boca Juniors.

De las nuevas incorporaciones del presente curso, prácticamente, ninguno ha conseguido una nota alta en el ecuador de la competición. Roco a alternado luces y sombras, Kiko Casilla no ha dado la seguridad a la portería que se esperaba y Edgar Badia le ha ganado el puesto. Lucas Pérez empezó como un tiro y se ha ido diluyendo y a Pedro Bigas las lesiones no le han permitido tener continuidad. Mascarell ha sido el único que ha cumplido con las expectativas y Gumbau está yendo a más en las últimas jornadas.

La vieja guardia: Lucas Boyé, Mojica, Diego González o Fidel, son los que, principalmente, están sosteniendo al equipo. Ahora llega el mercado de invierno, el Elche pretende reforzarse, pero antes debe dar salidas. Hay margen de mejora, pero la competición avanza y no espera a nadie.