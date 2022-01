Francisco: "No tiro la Copa, pero nuestro pensamiento está en el Espanyol"

Francisco ha sido claro y conciso en la previa del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que va a enfrentar mañana jueves (20 horas) al Elche CF con el Almería, en el estadio Juegos del Mediterráneo. "Digo lo que siento. Ya hemos empezado a preparar el partido de Liga frente al Espanyol. La Copa es una competición bonita, que nos gusta y sacaremos un equipo para intentar pasar ante un buen rival, que es el líder de Segunda División y será una buena piedra de toque para el encuentro del lunes".

El técnico franjiverde ha señalado que tras la vuelta de vacaciones están teniendo "unas semanas complicadas" por los numerosos positivos por Covid que ha habido en la plantilla. "Es cierto que hemos recuperado muchos jugadores (Lucas Boyé, Benedetto, Iván Marcone y Raúl Guti), pero apenas llevan un día entrenando y necesitan una pequeña adaptación. Después de la vuelta de vacaciones hemos tenido los problemas con el virus y nuestra intención es que todos los jugadores lleguen los mejor preparados posibles al partido de lunes. Nos planteamos el encuentro de Copa para intentar que no nos pase nada, que no haya lesionados y para que podamos sacar una buena reflexión de cara al Espanyol", ha comentado.

Cuando se le ha recordado que el Espanyol, próximo rival en Liga, jugó ayer su eliminatoria contra la Ponferradina con la mayoría de jugadores titulares (paso en los penaltis), aunque tiene la ventaja de disponer de dos días más descanso, el preparador almeriense ha indicado que "Hay diferencia de días, pero nosotros también tenemos el hándicap de que jugamos el domingo, que algunos jugadores llevan sin competir, prácticamente, desde antes de vacaciones". A pesar de ello, Francisco ha asegurado que mañana en Almería "sacaremos un once competitivo y nos va a servir para que los futbolistas que no han jugado vayan cogiendo la forma".

El entrenador del Elche, a pesar de toda esta situación, ha advertido de que "no vamos a tirar a la Copa", aunque ha insistido en que "lo que más nos importa es la Liga. Seguro que a cualquiera que nos pregunten si preferimos ganar al Almería o al Espanyol diríamos que el encuentro de Liga de Liga". "A los jugadores que salgan mañana les vamos a exigir al máximo como en cada entrenamiento y como lo hacemos cada día y el once que salga queremos que lo haga a full, pero va a ser un partido para gente que necesita minutos", ha comentado.

Dos de los futbolistas que tienen posibilidades de estar en el once inicial frente al Almería son Fidel y Diego González, quienes no podrán jugar ante el Espanyol por sanción. "Van a jugar, pero también hay otros jugadores como Gonzalo Verdú, Piatti o Josan, que necesitan minutos y necesitamos verlos. Tenemos alguna duda que disiparemos mañana, pero sacaremos un equipo competitivo, porque todos los jugadores de la plantilla tienen nivel para hacerlo".

Sobre su vuelta a su Almería natal ha indicado que "siempre es bonito volver. Es verdad que llevo muchos años trabajando fuera, pero es el club donde me formé, donde jugué, donde empecé a entrenar y allí tengo mi casa, mi gente y mi familia. En otra situación sería un partido más bonito y más especial, pero vamos con la intención de pasar la eliminatoria".

Francisco ha destacado el potencial del cuadro almeriense. "Para mí, es el mejor equipo de Segunda División, por planificación, entrenador, esta temporada es un equipo más equilibrado en todas las fases del juego, como está demostrando. Se acerca más a un conjunto de Primera y tendremos que competir al máximo si queremos ganar, y".

Francisco ha descartado al portero Kiko Casilla para el choque de mañana. "Está ya entrenando bien, pero no está recuperado al 100%", y sobre los rumores de la posible marcha de Benedetto a Boca Juniors ha comentado que "no tengo ninguna idea de que tenga ofertas de Argentina y a mí nadie del club me ha comentado nada. El martes comenzó a entrenar con normalidad, después de no hacerlo desde hace mucho tiempo por la lesión y lo vuelvo a ver bien e ilusionado".

Por último, el entrenador del Elche también se ha referido a los posibles fichajes en el mercado de invierno y a la posible incorporación del joven serbio Knezevic: "Desde que vine, tanto la propiedad, la comisión deportiva y el cuerpo técnico hablamos de lo que podemos necesitar para mejorar el equipo. Pero estoy muy orgulloso de los futbolistas que tengo. Si viene algo, será para mejorar. No quiero cambios de cromos. Quien venga, debe saber dónde viene y a qué viene. De momento, hay que esperar. En cuanto a Knezevic, de momento, tampoco puede jugar más un problema burocrático, que no conozco mucho",