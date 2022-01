Los artífices de la remontada

Aunque se suele utilizar en tono negativo, la expresión «quedar retratado» no tiene por qué ser siempre perjudicial. El retrato es la fotografía o descripción de las cualidades físicas o morales de una persona y si estas son buenas, por qué no va a serlo su condensación en una imagen. El partido de Copa ante el Almería fue un momento único para sacar la cámara y empezar a disparar. Muchos fueron los que quedaron retratados y, la mayoría, salieron más que beneficiados de la instantánea.

Sin duda, el retrato enmarcado de la jornada se lo llevó Gerard Gumbau. Su entrada en el campo en el segundo tiempo, por Marcone -uno de los que menos brilló, por cierto-, sirvió para darle la consistencia que el equipo precisaba en el centro del campo. El jugador catalán recuperó el balón para el Elche y le dio el manejo que necesitaba para hacerse dueño y señor del juego tras el aluvión atacante sufrido por el equipo ilicitano al final del primer tiempo.

Pero no solo eso. Fue entrar Gumbau y los saques de esquina comenzaron a llevar peligro y el lanzamiento de una falta desde el lateral de la banda, no demasiado cerca del área, propició el 1-2 definitivo. El catalán, con un centro cerrado y preciso, le puso el balón al pie de su compañero Raúl Guti, que solo tuvo que empujarlo.

El caso Gerard Gumbau es el claro ejemplo de retrato positivo, de hombre que contaba poco para Escribá y empezó contando lo mismo para Francisco, pero que ha ido aprovechando sus oportunidades para quedar retratado como lo que es, un clase en la plantilla. Una segunda parte de fábula ante el Barcelona le sirvió para ganarse la titularidad ante el Granada y, todo apunta, a que volverá a ser del once inicial junto a Mascarell en ese doble pivote que Francisco acostumbra a utilizar por delante de la defensa.

En Copa hubo otros retratos positivos. Por ejemplo, el de Raúl Guti, luchador infatigable y autor de un tanto. O el de Pablo Piatti, que fue el que más lo intentó de todos y que no paró de buscar puerta hasta que consiguió un golazo que, por cierto, nace de otro hombre que ante Almería consiguió galones, el crevillentino Josan. Pocos corrieron como él. Seguramente uno sí, Pere Milla. Infatigable, no dejó de presionar la salida de balón del contrario, haciendo muy incómodo el juego rival. También supo generar huecos arriba y, aunque no participó directamente en los goles, su trabajo fue crucial para el grupo en todo momento.

Los retratos pierden positividad hablando de otra zona, la defensa, pero sobre todo de dos hombres que no aparecieron: Pastore y Benedetto. El primero, titular de nuevo, fue sustituido por el segundo en el minuto 65. «El Flaco» fue de los menos nombrados en la retransmisión. Anduvo perdido por el campo, no consiguió asociarse con Pere Milla, que inició como delantero centro. Al entrar «El Pipa» las cosas cambiaron, pero sobre todo porque el hasta entonces principal atacante bajó a hacer de mediapunta y el argentino se quedó en su puesto. En el final del encuentro, cuando Pere Milla debía estar ya rendido, era el delantero que más seguía presionando la salida del Almería. A Benedetto no se le vio igual de entregado. Realizó, eso sí, un par de pases y de movimientos de fuera de serie.

En la defensa hubo un poco de todo. Nada finos estuvieron los laterales Josema y Barragán. Pero tampoco Diego González ni Enzo Roco, sustituido en principio para no cargarlo de demasiados minutos de cara al lunes. Todos andaron un poco perdidos y, probablemente el que más tranquilidad trajo a la zaga fue Gonzalo Verdú. La entrada en el minuto 46 del capitán franjiverde devolvió el orden a la zona de atrás.

En portería, Áxel Werner completó su primera foto con el Elche de una forma notable. Paró varias acciones rivales peligrosas. Una de ellas, clarísima de gol, salvando en un mano a mano un tanto cantado. Encajó una diana que no podía evitar. Hizo un buen trabajo. Y se reivindicó.

Con todos los de la Copa retratados, el once para LaLiga que podría estar pensando Francisco sería el formado por Edgar Badia en la meta. En defensa, los laterales son de Helibelton Palacios -derecho- y Johan Mojica -izquierdo. Como centrales, todo parece indicar que el técnico almeriense sigue apostando por la pareja Enzo Roco-Pedro Bigas. En el centro del campo estarán, muy probablemente, Mascarell y Gumbau, ayudados por los laterales por Tete Morente y Josan, aunque también podría jugar Pere Milla. Fidel está sancionado. Pero también podría tener premio Piatti, reforzado tras su buen trabajo en Almería y su tanto. Arriba, la vuelta de Lucas Boyé, reservado ayer, parece evidente. Y, junto a él, hay varias posibilidades, aunque Francisco podría poner en valor el partidazo de Guido Carrillo, coreado por su público el pasado domingo, y devolverlo a la titularidad.