El Elche recibirá al Madrid en Copa y tres días después visitará el Bernabéu en Liga

El Elche quería jugar en casa y, con la boca seguramente más pequeña, recibir a un grande. Y a veces los deseos se cumplen. De tres descafeinadas eliminatorias previas, el Elche ha pasado a competir contra uno de sus rivales más esperados siempre en la ciudad, el Real Madrid. Los octavos de final de la Copa del Rey, a los que el conjunto ilicitano no llegaba desde 2015, han sido la fase elegida por la Diosa Fortuna para traer de nuevo a los merengues al estadio Martínez Valero.

Aquí, el club ya consiguió cerrar la mejor taquilla de la temporada a finales de octubre en Liga. En concreto se ocupó el 68% de la grada. En poco más de dos meses, el Real Madrid de Modric, Vinicius y Benzemá, volverá a pisar el césped franjiverde en una eliminatoria que se juega a partido único. El que gane, pasará. Con prórroga y penaltis en caso de empate. Y, por primera vez en el transcurso del campeonato copero, con el apoyo externo a los árbitros, el popular VAR.

El partido se celebrará, según ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organizadora del torno, entre el miércoles 19 y el jueves 20 de enero, en un horario por determinar, en el que se tendrán que poner de acuerdo los clubes.

Para ese mismo miércoles estaba previsto el partido de LaLiga Elche-Villarreal, que no va a poder mantenerse en esa fecha y probablemente sea adelantado al sábado 15 o al domingo 16. Ese fin de semana no hay partidos de Liga al estar disputándose la Supercopa. De hecho, otros partidos de Copa en los que no hay equipos involucrados en el torneo a cuatro (junto al Madrid están el Barça, el Atlético de Madrid y el Athletic Club), sí se disputarán los citados días.

Por ejemplo, el Mallorca-Espanyol se celebrará sábado 15 a las cuatro de la tarde. A las 18:30 del mismo día se jugarán el pase a cuartos Sporting de Gijón y Cádiz, por un lado, y Girona y Rayo Vallecano, por otro.

Esa misma jornada, a las 21.30 horas, Betis y Sevilla disputarán su particular derbi copero, mientras el Atlético Baleares y el Valencia jugarán domingo a las 12 del mediodía.

Los octavos de final tienen otros dos interesantes duelos. El que protagonizarán Real Sociedad y Atlético de Madrid, y el Athletic Club-FC Barcelona, que reeditarán la última final copera. Ambos encuentros, en fecha todavía por determinar, como la del Elche, club que puede considerar que «le ha tocado la lotería» en este sorteo de la Copa, celebrado ayer por la mañana en la sede madrileña de la RFEF, ya que ha conseguido jugar en casa y hacerlo ante un grande, el equipo que habitualmente más llena el estadio Martínez Valero.

Y, al margen de la Copa, el Elche volverá a jugar contra el Real Madrid tres o cuatro días después de hacerlo en el Martínez Valero, pero esta vez en partido perteneciente a LaLiga Santander. Los franjiverdes visitarán el Santiago Bernabéu el domingo 23 de enero a las 16.15 horas. Por tanto, dos partidos entre franjiverdes y merengues en poco más o menos tres días. El primero podría llevar al Elche a cuartos de final de la Copa. El segundo, alejar al equipo de Francisco de los puestos de descenso en caso de dar la sorpresa.