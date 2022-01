El Elche se fija en Miguel Gutiérrez y Lucas Olaza para sustituir a Josema

El Elche no ha realizado hasta el momento ningún movimiento en el mercado de invierno, pero sigue madurando las distintas opciones que tiene sobre la mesa consciente de que hasta que no se produzcan salidas no puede llegar nadie al tener todas las fichas cubiertas.

Una de las principales prioridades es la contratación de un lateral izquierdo que aporte competencia a Mojica. Hasta ahora, ese papel estaba asignado al central Josema. Pero ni el murciano se siente cómodo en esa posición, ni ha ofrecido un buen rendimiento en los pocos partidos que ha jugado en esa demarcación. Esa situación, unida a un interés del Valladolid de Pacheta, que ya lo quiso en verano, hacen que Josema tenga cada vez más cerca su salida con destino a Pucela. El defensor de Lorquí ha tenido un papel secundario y solo ha disputado seis encuentros de Liga, ninguno como titular, y dos de Copa. Ambos clubes reconocen que el acuerdo está cercano y que podría cristalizar en los próximos días. La salida de Josema dejaría una ficha libre para incorporar un lateral izquierdo específico. En el club ilicitano tienen dos nombres señalados en rojo: Miguel Gutiérrez y Lucas Olaza. El canterano del Real Madrid y el internacional uruguayo del Valladolid ya fueron objeto de deseo de la entidad franjiverde en verano, pero las negociaciones no cristalizaron. Miguel Gutiérrez quería hacerse un hueco en el primer equipo a las órdenes de Ancelotti y el Valladolid pedía una importante cantidad de dinero por Olaza, al que tenía como su lateral izquierdo titular para intentar el retorno a Primera División. Los dos objetivos del Elche siguen siendo complicados, máxime sabiendo que si vienen al Martínez Valero será para, en principio, ser suplente de Mojica. Sin embargo, el club ilicitano confía en convencerlos con el atractivo de jugar en Primera División, que es muy diferente a 1ªRFEF o Segunda División. Además, a finales de enero y a finales de marzo, Mojica se tendrá que marchar con la selección de Colombia para disputar los últimos partidos de clasificación para el Mundial de Catar. Una situación que abriría las puertas de la titularidad en varios encuentros al lateral izquierdo que venga. Esa es otra de las bazas que está utilizando el Elche para tratar de convencer a Miguel Gutiérrez o a Lucas Olaza. El canterano del Real Madrid apenas ha disputado 327 minutos en cuatro partidos esta temporada con el primer equipo. Mendi y Marcelo le cierran la puerta y tras superar una lesión de rodilla últimamente está jugando con el filial a las órdenes de Raúl González. En el conjunto blanco quieren que la próxima temporada, con la más que presumible marcha de Marcelo, tenga un papel más protagonista. Ahora, Miguel Gutiérrez tiene que decidir si quiere finalizar la presente campaña con el Castilla en 1ª RFEF o coger experiencia de cara al próximo curso en un equipo de Primera División como es el Elche. Por su parte, Lucas Olaza sí es más partidario de salir del Valladolid, toda vez que Pacheta se ha decantado por Nacho Martínez como lateral izquierdo titular. El internacional uruguayo solo ha disputado once partidos de Liga y los tres de Copa. El problema es que ocupa plaza de extracomunitario y el club ilicitano tiene las tres cubiertas con Roco, Helibelton Palacios y Benedetto. Si saliese el delantero argentino habría vía libre. Además, el Valladolid quiere recuperar parte de los casi cuatro millones que pagó a Boca Juniors por sus derechos. A sus 27 años, en el Elche consideran a Lucas Olaza un lateral izquierdo de presente y de futuro que puede hacer un buen tándem con Mojica. Por ello, el club ilicitano planteará en la posible cesión de Josema, que los pucelanos le cedan a Olaza con un compromiso de compra para la próxima temporada.