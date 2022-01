Francisco: «Es una victoria muy importante para empezar la segunda vuelta»

Por fin el Elche gana fuera de casa. Llevaba cuatro meses sin hacerlo. Desde el partido de Getafe. Victoria que, según el técnico franjiverde, Francisco Rodríguez, se fundamenta en «ser solidarios todos en defensa y no cometer errores. A nivel colectivo, defensivamente, el equipo ha estado muy bien. Hemos tenido 20 minutos de la primera parte fantásticos. Ojalá poco a poco vayamos a más y completemos una segunda vuelta mucho mejor. Hoy todos han cumplido con lo que debían hacer, incluido los que no han jugado y sí han animado desde el banquillo».

El entrenador almeriense explicaba en rueda de Prensa que «siempre que se gana te sientes satisfecho porque es el resultado del trabajo bien hecho durante la semana». También exponía que «es una victoria muy importante porque empezamos con tres puntos la segunda vuelta y es el momento de dar un cambio y sumar y seguir mejorando».

Francisco destacaba que «el Espanyol solo había perdido en su casa ante el Atlético de Madrid» y apuntaba que «la victoria se la dedicamos a nuestra agición», a la que prometía que «ganar hoy nos da las fuerzas necesarias para seguir e ir a por la victoria ante el Villarreal».

Sobre el dudoso penalti de Gonzalo Verdú al final que propició el gol rival, el entrenador franjiverde entendía que «para pitar penalti debe haber algo más». Al final, «no hemos salido perjudicados, por suerte, y no nos ha afectado porque nos vamos con los tres puntos». Francisco, que ayer no pudo estar en el banquillo por sanción, fue preguntado por si considera que es muy fácil pitarle en contra al Elche. Respondía que «no. Hemos salido perjudicados en algunas acciones y también está el VAR, que no corrige, pero sigo creyendo en la honestidad de todos».

Cuestionado por el interés de Boca por Benedetto, el técnico negó que no hubiera jugado por ello. «Para nada. Hoy estaba para jugar y no lo ha hecho porque el partido nos ha llevado a que no lo hiciera, pero nada más». Sobre los dos lesionados de anoche -Bigas en el calentamiento y Verdú al final del partido-, Francisco entiende que «se tratará de molestias que no serán para mucho».

Por su parte, Pere Milla tuvo su gran noche y «ante los míos». El jugador de Lleida se mostró «muy contento» por la victoria y destacó que se produjo «aquí, cerca de Lleida y con amigos y familia» en el campo. El delantero franjiverde primó el conjunto a su partido individual en todo momento. Preguntado por su protagonismo, resaltó que estaba feliz «por los tres puntos, porque el equipo se lo merecía por estas semanas de trabajo y por fin lo hemos logrado, que era lo más importante para todos».

A su vez, se mostró satisfecho «porque los otros dos goles que he conseguido» esta temporada «no sirvieron para puntuar y hoy mis goles han valido para sumar de tres, que era lo más importante». Para Milla, «hoy se ha podido ver lo que hay que sufrir para poder conseguir una victoria en Primera División. Ahora, a descansar y a pensar en el Villarreal», próximo rival del domingo (14 horas) en el Martínez Valero.

Vicente Moreno

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, valoró el trabajo de los suyos. «Lo hemos intentado hasta el final pero enfrente teníamos a un rival que se ha defendido bien y nos ha faltado contundencia», explicaba. Según Moreno, «con el 0-2 en el minuto 15 se nos puso muy complicado el partido porque hemos concedido demasiado con dos acciones con varios errores en cada una de ellas».

Moreno también lamentó que «hemos ayudado cuando prácticamente regalamos dos goles y ellos prácticamente solo han hecho dos tiros a puerta».