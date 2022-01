Guido Carrillo: «Debo trabajar para romper mi mala racha en Liga; lo del VAR es pasado»

El reciente Elche-Granada marcó un antes y un después en la temporada del delantero franjiverde Guido Carrillo. Este curso no le acompaña la suerte. Hasta en tres ocasiones ha sido el VAR quien ha anulado sus goles, con decisiones polémicas y dudosas cuanto menos. Preguntado por estas acciones, Carrillo expone que «están a la vista». El primero, ante el Alavés, «puede ser una cuestión de interpretación. El gol de Valencia, a mi entender, es claro; ya se habló en su día». Y el marcado ante el Granada «también puede ser objeto de interpretación, pero en el penalti del mismo partido, como dije en su momento, siento el golpe en la cara. Pero quedarse con eso no tiene sentido, es cosa del pasado. Tengo que trabajar para romper esa racha que no me deja marcar en la Liga. No puedo quedarme con los goles anulados».

El jugador argentino analizaba ayer en rueda de Prensa su situación y la del equipo. En pasado, dijo que la del Espanyol «fue una victoria que da mucha confianza, en un campo difícil y ante un rival complicado, con el añadido de haber salido del descenso, lo cual siempre es importante más allá de que no decide nada. Viéndolo desde fuera, nos deja trabajar un poco más tranquilos». En clave presente, sobre el próximo rival, el Villarreal, Carrillo destaca que es «uno de los equipos que más lindo juega, con un trato de pelota admirable. Una de las claves puede ser esa, cortar ese circuito, no dejar que nos lastimen y lastimarlos nosotros. Con la intensidad que estamos teniendo podemos presionarles muy bien y jugarles de igual a igual, y más aún aquí en casa; con el apoyo de la gente nos hacemos más fuertes». Sobre su futuro, «sinceramente, pensar en ello en estos momentos puede ser perjudicial. Estoy con la cabeza aquí, disfrutando de este club, de la afición. Queda mucho y estos cuatro meses van a ser muy importantes. Y después ya se verá. El fútbol es tan cambiante hoy en día que hablar a priori de mi futuro no tiene demasiado sentido». ¿Se siente Guido presionado por no marcar aún en Liga? «No, no. Primero que nada está ayudar al equipo en el lugar donde me toca. Obviamente que para los delanteros marcar es importante, pero tampoco son muchos mis partidos como titular -tres en Liga-. Ha pasado también lo de los goles del VAR. En ese sentido estoy muy tranquilo. Lo importante es que el Elche gane y ayudar desde donde me toque; si es con goles obviamente mejor, pero no es algo que me desespere». «Uno trabaja para jugar la máxima cantidad de minutos posible, para estar disponible; ahora me está tocando jugar y trato de aprovecharlo», explica. El nuevo técnico ha modificado la dinámica. «Indudablemente se ha notado un cambio de intensidad con la llegada de Francisco. El equipo está sólido, se encuentra bien, cómodo con la idea. Lo difícil va a ser mantenerla. Esta es una liga muy competitiva pero estamos muy confiados en que lo vamos a sacar adelante, pero no sin trabajar y sin día a día exigirnos cada vez más. Ese es el camino y creo que nos llevará a buen puerto. Se ha notado un cambio de intensidad con el nuevo míster y habrá que sostenerlo para conseguir esa preciada permanencia que todos queremos», apunta. «En el último partido ante Granada se demostró lo importante que es la afición para nosotros. Se siente mucho su apoyo y los vamos a necesitar porque son dos partidos realmente importantes y creo que los podemos sacar adelante todos juntos», expone el argentino que, sobre la posible marcha de Pastore y Benedetto, entiende que «el fútbol es muy cambiante. Son muchas las cosas que se dicen. En lo personal, al Flaco y al Pipa los veo muy metidos con el equipo y con el grupo y hasta que no se dé lo que tenga que darse, la verdad es que estamos todos muy comprometidos y aislados de todos los rumores. Enfocados en los entrenamientos, en trabajar y en el próximo partido del domingo, que es tan importante».