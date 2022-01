Francisco: "Sobre posibles bajas solo he hablado con Josema"

Complicada semana y complejo rival. El covid vuelve a marcar la alineación de Francisco Rodríguez para recibir el domingo (14 horas, estadio Martínez Valero) a un Villarreal que lleva cuatro victorias y un empate en sus cinco últimos partidos. Un equipo que el entrenador franjiverde define como “el más equilibrado” de LaLiga, el que mejor juego combativo tiene y más sensación de peligro produce en campo rival. Es un equipo muy trabajado, con jugadores de primer nivel, de Champions”. El técnico sigue con lo elogios: “Es el mejor equipo de la categoría ahora mismo. Los números lo dicen, sumando 13 de los últimos 15 puntos, pero también tiene que perder algún día”.

Para contrarrestar las armas del Submarino amarillo, “deberemos tomar muchas precauciones, sobre todo cuando estemos defendiendo altos. Tienes jugadores con mucha llegada y que hacen buenas transiciones, manejando todas las fases del juego”. Pero el Elche “no va a cambiar su identidad, vamos a seguir siendo un equipo con mentalidad ganadora y a tratar de hacer las cosas bien para intentar sumar tres puntos que son muy importantes para nosotros”.

Francisco remarcaba que “nosotros también estamos muy necesitados y jugamos en casa, donde estoy convencido de que contaremos con el apoyo de la afición como en el último partido. Entre todos intentaremos sacar la victoria, respetando al máximo al rival”.

Lesiones y bajas covid

La preparación del choque del domingo ha sido atípica y accidentada, con numerosas bajas. Francisco desvelaba que “puedo contar lo de hoy, porque mañana no sabemos cómo puede evolucionar la pandemia, como en el resto del país”. A fecha de la rueda de Prensa, “Fidel, Palacios y Kiko Casillas están pasando la enfermedad. Se someten a pruebas diarias y no sabemos cuándo pueden dar negativo”, pero en principio el preparador almeriense no cuenta con ellos para el domingo.

Tampoco estará seguro Pedro Bigas, “que sigue con su recuperación”, y será duda hasta el último instante Lucas Boyé. “Estamos pendientes de su evolución. Las últimas 48 horas serán cruciales. Las sensaciones de hoy con el jugador han sido buenas, igual que las de ayer eran lo contrario. Llevaba tiempo sin entrenar con el equipo pero hoy ha vuelto al grupo. Es verdad que la sesión no ha tenido mucho impacto pero estamos esperanzados en que mañana pueda tener buenas sensaciones también él y que pueda ir convocado el domingo”.

Para el equipo, Boyé “es un jugador muy importante y con las bajas que tenemos es un jugador que necesitamos”.

Sobre el estado de Mojica, que tampoco ha entrenado con el grupo hasta ayer mismo, el preparador destacaba que “es el jugador con más minutos de la plantilla y eso tiene un desgaste. Ha tenido que descansar un poco a principios de la semana, pero está listo”.

En general, “la semana ha sido difícil y complicada. Con lesionados y varios jugadores que dieron positivo el martes. Hemos tenido muchas bajas para trabajar. Pero no es excusa. Hay que llegar preparadísimos para enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la categoría”.

Opción de sumar 7 de 9

Francisco quiso centrarse en el partido “realmente importante ahora, el del domingo ante el Villarreal. Es la opción de sumar 7 puntos de 9 en este momento tan importante de la temporada”, pero reconocía que “también es importante que nuestra gente se ilusione con la Copa y ojalá podamos disfrutarla, cuando llegue, todos juntos”. Desde luego, el técnico asegura que “no reservaré a nadie este domingo para que juegue en Copa. Nosotros no nos podemos permitir ese lujo. Ni en nuestros mejores sueños podríamos hacer eso”.

Tampoco se puede permitir el Elche el lujo de contar con un once de gala. “Creo que he demostrado en estas semanas que no tengo un once inicial fijo. Todo lo contrario. Aquí no dependemos de nadie. Dependemos de la fuerza del equipo, del que esté disponible, del que esté al cien por cien. En esta idea nos estamos basando. El que está bien y lo demuestra seguirá teniendo continuidad, independientemente del nombre que tenga”.

Unai Emery

Sobre su rival en el banquillo, Francisco asegura que “enfrentarte a Unai Emery es señal de estar en un buen lugar, en Primera División, y un reto importante porque siempre trabaja muy bien sus equipos y encima ahora hablamos de uno de los mejores de España, que es el Villarreal. A ver si alguna vez tenemos la ocasión de sacar los tres puntos ante él”.

El mercado de invierno

El entrenador no quiso dar relevancia a los rumores sobre las posibles altas y bajas del equipo en este mercado de invierno, aunque sí confirmó un hecho: no cuenta con Josema. En este sentido remarcaba que “voy a ser muy realista. El club sabe qué es lo que yo he pedido. Con el único jugador con el que he tenido una conversación ha sido con Josema, porque al final es verdad que no está participando, no está teniendo minutos, es un jugador de club importante, joven… De quedarse aquí yo voy a ponerlo. De hecho jugó 15 minutos en el campo del Espanyol, fue el cambio de Gonzalo Verdú. El resto son jugadores con los que yo voy a contar el domingo, tanto Benedetto, como Pastore e Iván Marcone… Jugadores con muy buen cartel, como el resto, y de ahí que pueda haber clubes interesados. Pero de ahí a que se pueda dar alguna salida no lo puedo decir porque eso son cosas que llevan tanto la propiedad como la dirección deportiva. Ellos saben qué es lo que pienso y conforme vayan pasando los días se irán dando circunstancias”.

Sin quejarse, pero dejando un mensaje claro, Francisco exponía que “ya se está viendo cómo el resto de equipos, nuestros máximos competidores, ya se van reforzando con jugadores de primer nivel”.

A su vez, el técnico explicaba que “de momento yo estoy muy contento con lo que tengo. He dicho desde el principio que los que tenemos para mí son los mejores y con ellos voy a ir a por todas. Para mí, el entrenamiento de Pastore en el día de hoy me hace ver que puede jugar el domingo y para mí esto es lo más importante”.

“No me preocupa que no se haya movido ficha. Os lo aseguro. Estoy plenamente concienciado de que lo que tengo lo voy a tener hasta el final. Si viene algún jugador nuevo tiene que ser para mejorar. Estoy muy centrado en los jugadores que tengo y en sacarles el mejor rendimiento. Ya dije también que hay jugadores que no estaban participando tanto, como era el caso de Carrillo, y que ahora sí lo están haciendo y estos son el mejor fichaje para nosotros, que tengan minutos, que hagan goles, que se sientan importantes… Y si tiene que venir algo ya vendrá”.

Por otro lado, “tenemos claro que el mercado para el Elche es más difícil. Estoy tranquilo porque al final lo que tenga que venir vendrá y ese el trabajo de la propiedad y de la dirección deportiva, que tiene que ser bueno y así lo demostrarán”.

El entrenador sí cree que puede haber mejoras en el equipo. “Hay posiciones en las que el equipo tiene alguna carencia. Necesitamos un perfil de lateral izquierdo, para el que el equipo no tiene recambio. Pero si no se hay salida, vamos a luchar a tope todo el mundo. Estamos en el camino”.

Competencia en LaLiga

El pasado lunes se pudo ver lo difícil que es ganar en Primera División. “Todo el mundo quiere sumar victorias seguidas, pero no es fácil. Trabajamos con ese optimismo y con esa intención preparamos los partidos y ojalá se pueda dar. Sabíamos el mes de enero que nos esperaba y poco a poco vamos sumando puntos que nos ayudan a ser ser optimistas de cara al próximo partido ante el Villarreal y a conseguir esos 7 puntos de 9 que sería un lujazo para nosotros”, explicaba Francisco.