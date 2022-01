Francisco: «Conseguir siete puntos de nueve posibles sería un lujazo, saldremos a ganar»

Dura semana para el Elche con nuevos episodios covid y bajas por lesión, pero su entrenador, Francisco Rodríguez, no es de poner excusas y sigue manteniendo en el equipo el espíritu ganador: «Conseguir siete puntos de nueve en lo que llevamos de año sería un lujazo. Saldremos a ganar, como siempre, con el máximo respeto al rival».

El técnico franjiverde sabe contra quién se juega los puntos mañana, 14 horas, en el Martínez Valero. «El Villarreal es el más equilibrado de LaLiga, el que mejor juego combativo tiene y más sensación de peligro produce en campo rival. Es un equipo muy trabajado, con jugadores de primer nivel, de Champions. Es el mejor de la categoría ahora mismo. Los números lo dicen, ha sumado 13 de los últimos 15 puntos, pero también tiene que perder algún día y nosotros estamos trabajando para que ese día sea el domingo».

De hecho, el entrenador almeriense tiene un plan: «Deberemos tomar muchas precauciones, sobre todo cuando estemos defendiendo altos. Tienes jugadores con mucha llegada y que hacen buenas transiciones, manejando todas las fases del juego. Pero el Elche no va a cambiar su identidad, vamos a seguir siendo un equipo con mentalidad ganadora y a tratar de hacer las cosas bien para intentar sumar tres puntos que son muy importantes para nosotros». Francisco añade otro dato relevante: «jugamos en casa, donde estoy convencido de que contaremos con el apoyo de la afición como en el último partido. Entre todos intentaremos lograr la victoria».

Sobre el estado del equipo, Francisco revelaba ayer que tiene tres bajas por covid, las de Fidel, Palacios y Casilla. Además, no estará el lesionado Pedro Bigas, y sobre Lucas Boyé dijo que será duda hasta el último instante. «Estamos pendientes de su evolución. Las últimas 48 horas serán cruciales. Las sensaciones con el jugador han sido buenas. Llevaba tiempo sin entrenar con el equipo pero ha vuelto al grupo. Estamos esperanzados en que pueda tener buenas sensaciones también él y que vaya convocado el domingo». Para el equipo, Boyé «es muy importante y con las bajas que tenemos es un jugador que necesitamos».

Sobre el estado de Mojica, el preparador destaca que «es el jugador con más minutos de la plantilla y eso tiene un desgaste. Ha tenido que descansar un poco a principios de semana, pero está listo». El técnico franjiverde busca precisamente un refuerzo para su posición. «Necesitamos un perfil de lateral izquierdo, para el que el equipo no tiene recambio», expone Francisco, que reconoce que no cuenta con Josema. «Es el único con el que he hablado porque al final es verdad que no está teniendo minutos, es un jugador de club importante, joven… De quedarse aquí yo voy a ponerlo. De hecho jugó 15 minutos ante el Espanyol».

Sobre otros jugadores en el disparadero -las noticias sobre posibles marchas de Benedetto, Pastore o Marcone-, el preparador asegura que «voy a contar con todos ellos el domingo. Son jugadores con muy buen cartel, como el resto, y de ahí que pueda haber clubes interesados. Pero de ahí a que se pueda dar alguna salida no lo puedo decir porque eso son cosas que llevan tanto la propiedad como la dirección deportiva. Ellos saben qué es lo que pienso y conforme vayan pasando los días se irán dando circunstancias».

Francisco sabe que «los rivales se están reforzando ya en el mercado de invierno, pero no me preocupa que no se haya movido ficha. Os lo aseguro. Estoy plenamente concienciado de que lo que tengo lo voy a tener hasta el final. Si viene algún jugador nuevo tiene que ser para mejorar. Estoy muy centrado en los jugadores que tengo y en sacarles el mejor rendimiento».