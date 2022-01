De la «mala fe» a competir «a lo Elche»

En Villarreal empezó todo. Una decisión de Muñiz Ruiz en el partido de la primera vuelta entre ambos equipos encendió la mecha del enfado arbitral en tierras ilicitanas. Desde aquella expulsión perdonada a Pedraza, que Fran Escribá calificó como acto de «mala fe», la temperatura ha ido subiendo. El Elche se siente perjudicado en seis partidos más.

El mensaje, eso sí, ha cambiado. De aquella frase de su entonces técnico al de ir «contra todo y contra todos» y competir «a lo Elche». Con otros clubes mucho más beligerantes en su política de quejas, la actuación de Pizarro Gómez será evaluada con lupa. Esta es la cronología de las protestas arbitrales franjiverdes.

Villarreal 4-1 Elche (jornada 6, 22/9/21). Con empate a uno, Muñiz Ruiz perdona la segunda amarilla a Pedraza tras una dura entrada a Josan. Poco después, un error de Roco deriva en el 2-1. Emery, consciente de haberse librado de quedarse con diez, cambia a Pedraza en el descanso. Escribá califica de «mala fe» la actuación del colegiado y Emery la justifica con una explicación rocambolesca. El técnico del Elche pediría disculpas días después por sus palabras.

Alavés 1-0 Elche (jornada 11, 26/10/21). Gil Manzano se cruza por primera vez con el Elche este curso. A instancias del VAR anula el empate de Carrillo por considerar que está en fuera de juego tras rematar después de un rechazo de un rival. La acción recuerda a la pitada al revés unos días antes en un partido entre las selecciones española y francesa.

Mallorca 2-2 Elche (jornada 13, 7/11/21). Con ventaja franjiverde, Melero López señala un riguroso penalti de Josema sobre Fer Niño, protestado por los ilicitanos, lo que provoca la igualada. Al Elche se le acabaría escapando nuevamente el triunfo por culpa de un gol en el minuto 95 de Maffeo.

Valencia 2-1 Elche (jornada 17, 11/12/21). Jaime Latre, a instancias del VAR, no da un «gol fantasma» de Carrillo que hubiera supuesto el 2-2. En las imágenes no queda claro si el balón entra o no. La polémica reside en la negativa de LaLiga a utilizar la tecnología de gol para aclarar situaciones como esta.

Barça 3-2 Elche (jornada 18, 18/12/21). Tras igualar un 2-0, los ilicitanos pierden por un gol de Nico en el que hay quejas por una posible infracción al inicio de la jugada y de la que no fue avisado Alberola Rojas. También se señaló un fuera de juego que no era a Lucas Pérez y que hubiera supuesto la expulsión de Araujo.

Elche 0-0 Granada (jornada 19, 2/1/22). Pitos y cabreo en el Martínez Valero. En el foco, dos decisiones tomadas entre Cordero Vega y el VAR: anular un gol a Carrillo por falta a Maximiano y obviar un golpe de este en una salida a destiempo que podría haber sido penalti.

Espanyol 1-2 Elche (jornada 20, 10/1/22). Por cuarto partido consecutivo hubo polémica contra el Elche. Con 0-2, Gil Manzano señaló penalti al borde del descanso tras una acción entre Keidi y Gonzalo Verdú en la que el cartagenero poco hizo por golpear a su rival, que buscó el contacto y cayó. Esta vez, el conjunto franjiverde ganó el partido.