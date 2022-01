Ortega: "Lo importante es la Liga, pero el caramelo de la Copa es atractivo y queremos pasar"

El asistente de Francisco, José Manuel Rodríguez Ortega “Ortega” ha sido el encargado este miércoles de ofrecer la rueda de Prensa previa al encuentro de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que va enfrentar al Elche CF con Real Madrid este jueves (19 horas), en el estadio Martínez Valero. El primer entrenador se encuentra confinado en su domicilio al haber dado positivo por Covid-19 y no puede dirigir al equipo, ni podrá sentarse en el banquillo en el choque copero ante el conjunto blanco.

¿Cómo se encuentra el míster y el resto del cuerpo técnico?

El míster y Jaime Prado (segundo entrenador) no tienen síntomas y se encuentran bien. Están a la espera de que las próximas pruebas den negativo.

¿Y los jugadores que estaban con Covid (Helibelton Palacios, Fidel, Kiko Casilla, Piatti, Pastore y Josema) y los que arrastran molestias (Roco, Marcone, Pedro Bigas) ¿Hay algun que se pueda recuperar a tiempo para el partido del Real Madrid?

De los que dieron positivo por Covid hay un par de ellos (Fidel y Heleibelton Palacios) que puede llegar a tiempo y de los lesionados hasta el entrenamiento de esta tarde no sabremos en qué situación y en qué condiciones se encuentran. Todo va a depender de las sensaciones que tengan. Del cuerpo técnico, Jaime pienso que podría estar ya el viernes con nosotros y el míster podría estar para el partido en el Santiago Bernabeu. El protocolo al principio eran diez días y ahora siete. Todo va a depender de que salgan negativo. Esto es una sorpresa continúa y hasta que cada día conocemos los resultados de los tests de antígenos no podemos decir nada.

¿Cómo afrontan un partido tan especial como es el del Real Madrid?

Estamos muy ilusionados. El equipo se encuentra en buena racha y con confianza. Aunque está claro que lo que nos importa es la Liga, queremos mantener el nivel competitivo. El equipo, poco a poco, va a más, aunque aún falta para llegar hasta donde queremos.

¿Con qué futbolistas van a afrontar el encuentro? ¿Van a reservar alguno para el partido de Liga del domingo en el Santiago Bernabeu?

Vamos a intentar competir con los que estén mejor. En este tipo de partidos sabemos que no hay que trabajar el aspecto emocional, porque todo el mundo quiere jugar ante un rival como el Real Madrid y más en casa y ante nuestra gente. Vamos a intentar ponerles las cosas difíciles. Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último con las señas de identidad que queremos plasmar. Luego el partido ofrecerá diferentes matices. Nuestra única intención es salir a ganar.

Teniendo en cuenta que después de los dos partidos frente al Real Madrid (jueves Copa y domingo Liga) llega el parón y habrá más de 15 días hasta el siguiente encuentro del 7 de febrero frente al Alavés, ¿eso permite pensar en arriesgar más y pensar en poner un once titular en Copa que se pueda asemejar más al de la Liga?

Sí es cierto que en otra situación no arriesgaríamos tanto. Lo bueno es que después del partido del Santiago Bernabéu tendremos un periodo largo de recuperación y eso nos permite arriesgar más con algún jugador que esté más saturado de minutos o con alguna molestias.

¿Los jugadores que salen de Covid estarán preparados para entrar directamente en el once o es recomendable que empiecen en el banquillo? ¿No temen que si arriesgan con alguna pueda romperse?

Los jugadores que salen de Covid pueden entrar perfectamente en el once, porque han realizado un trabajo personalizado en sus domicilios y han tenido un seguimiento. Además, de los que pueden volver tienen minutos acumulados y estar una semana sin entrenar con el grupo apenas les afecta. En cuanto al riesgo de lesiones, siempre es importante lo que trasmitan los propios jugadores y de las sensaciones que tenga. Nosotros tenemos conversaciones diarias con ellos y el propio futbolista es el que mejor lo sabe, aunque, luego, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa.

¿Van a seguir rotando en la portería al tratarse de la Copa?

Todavía no puedo contestar esa pregunta hasta que esta noche o mañana por la mañana mantengamos la reunión telefónica del cuerpo técnico y el míster decida la alineación. En el último partido jugó Axel Werner y antes lo hizo Kiko Casilla, pero ahora está con Covid. Todavía no lo tenemos decidido.

¿Cómo se le puede ganar a un Real Madrid que está en un gran momento?

Tal y como vienen ellos, sabemos que tenemos que hacer un partido tácticamente perfecto. Aprovechar nuestras ocasiones e intentar minimizar las que puedan crear ellos, que seguro que van a tener. Ellos vienen con la moral alta después de ganar la Supercopa y vencer a dos grandes equipos como son el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao y sabemos que va a ser difícil. Tenemos que saber jugar el partido y minimizar los errores.

¿El hecho de que el Madrid venga de jugar dos partidos en cinco días y un largo viaje a Arabia Saudita puede puede ser un factor y una buena oportunidad a favor del Elche?

El Real Madrid es un equipo que está acostumbrado a jugar cada tres días y después de viajes largos. Tiene jugadores top. No sabemos si harán rotaciones, pero salga quien salga va a ser muy complicado. No podemos pensar que van a estar cansados o relajados. Esperamos al mejor Real Madrid.

¿A quién le afecta más la bajas por Covid al Real Madrid o al Elche?

Sin duda alguna, a nosotros. El Madrid tiene una plantilla con 25 jugadores top. Las bajas a nosotros nos dificulta, sobre todo, el trabajo del día a día. No tanto a nivel competitivo. Por eso estamos trabajando más a nivel de pizarra y táctica. Siempre va a perjudicar las bajas más al Elche que al Real Madrid.

Si le dieran a elegir, ¿Qué prefiere ganar el partido de Copa o el del domingo en el Bernabeu?

Es difícil de contestar esa pregunta. Tenemos que centrarnos en el siguiente encuentro y ese es el de mañana en Copa. Venimos de una buena racha, cada vez somos más competitivos y queremos crecer como equipo. Lo estamos consiguiendo, pero queremos todavía más. La Liga es lo más importante, pero siempre está el caramelo de la Copa y vamos a intentar pasar.

¿Qué ha significado para el vestuario las dos últimas victorias y verse con cinco puntos de ventaja sobre el descenso?

Es un chute para la moral importante. Cuando vinimos como cuerpo técnico nuevo en sustitución de un compañero, sabíamos que si no llegaban los resultados el discurso que pudieras tener se iba a quedar vacío. En los comentarios de los jugadores se nota la moral y la ilusión que hay. Frente al Granada merecimos ganar y en Valencia y en Barcelona también merecimos puntuar. Ahora han llegado las victorias contra el Espanyol y el Villarreal y eso permite que se afiance el trabajo y el equipo crea más.

Este Elche siempre ha estado rodeado del comentario de principio de temporada sobre que contaba con la mejor plantilla de su historira. ¿Qué han hecho para que se haya experimentado un cambio tan importante?

Es verdad que cuando llegamos se hablaba de que había la mejor plantilla, pero nosotros hicimos ver que a nivel clasificatorio no era así. El equipo estaba en dificultades y sabíamos que había que trabajar mucho para salir de abajo. Esa es la línea que hemos seguido. Ahora estamos a cinco puntos del descenso, pero tenemos que seguir con humildad y sabiendo que si cada jugador no ofrece el 100% no se consigue nada. Tenemos que seguir como un bloque, porque cada partido es muy difícil.