El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró ayer que afronta el encuentro de esta tarde contra el Elche con todas las garantías. «Es otra final, es una eliminatoria en una competición como la Copa, que nos genera ilusión como el resto. Necesitamos estar preparados porque el Elche en los últimos tiempos tiene una buena dinámica. Tenemos que jugar un buen partido para ganar», advirtió.

El técnico madridista dejó entrever que no dará descanso a Vinicius: «Creo que tiene que parar cuando lo veamos cansado, que no puede mostrar sus cualidades en el campo o esté lesionado. Darle descanso así porque puede que en dos meses esté cansado no, porque pienso que cuando lo esté no va a jugar y lo cambiaría en dos meses. Ahora no lo veo cansado, creo que puede jugar», adelantó.

Ancelotti también afirmó que no ha ocurrido «nada raro» con Hazard, que se quedó sin minutos en la Supercopa estando en buena condición física para jugar, y señaló que es «competencia» y decisiones que toma «siendo justo», eligiendo a «los mejores».

«En este momento sigue siendo jugador del Real Madrid, se está entrenando centrado en las competiciones que tenemos y no tenemos otra cosa que pensar», dijo Ancelotti descartando una salida inminente del belga.

«Tengo que ser honesto», comentó a la vez que dejó claro que sus decisiones son deportivas y elogió el ambiente del vestuario pese a que algunos futbolistas participan poco por la falta de rotaciones.