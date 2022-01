«El partido se nos fue por desajustes provocados por el cansancio»

José Manuel Rodríguez Ortega, técnico asistente de Francisco, dirigió al equipo desde el banquillo ante la ausencia por covid del resto del cuerpo técnico. «Le hemos dicho a los jugadores que tienen que sentirse orgullosos del trabajo realizado. Lo hemos tenido muy cerca y, al final, por desajustes provocados por el cansancio se nos ha ido». Ahondaba en el tema, afirmando que «estamos muy contentos del trabajo de los jugadores no solo el día de competición, sino en el día a día. Hemos conseguido que haya un sentimiento no solo de unión, sino también de solidaridad muy importante. Aquí nadie va de forma individual». Y añadía: «El aspecto físico ha sido fundamental. Nos ha faltado tener esa serenidad, descansar con balón para moverlos a ellos. Nos tiene que servir de experiencia, pero eso no puede quitar el mérito al trabajo que han hecho los jugadores en 120 minutos».

Sobre el gol anulado a Fidel al final del partido, el técnico afirmaba que «cuando he ido al centro del campo con el miedo de que nos pudieran expulsar a algún jugador más de cara al próximo partido, le he preguntado al árbitro y me ha comentado que había fuera de juego. Si lo que hay era fuera de juego ya no puedo entrar a comentar nada más ni siquiera si es falta o no...».

Preguntado por los arbitrajes que está sufriendo el Elche, Ortega exponía que «hay días que te sientes perjudicado, pero tenemos que ser optimistas y pensar que al final de la temporada todo se irá a una balanza. Ha habido partidos donde creemos que nos han quitado en jugadas clave. Pero no podemos hacer nada contra eso. Seguir trabajando y confiar en que las jugadas que están siendo polémicas, que no están cayendo de nuestro lado, cambiarán».

Próximo reto

Ortega explicaba que el próximo encuentro ante el Madrid «será diferente por las ausencias que tenemos por lesiones y covid, por el cansancio... Esperemos poder llegar en las mejores condiciones para disputar de tú a tú el partido al Madrid».

El preparador tuvo elogios para John: «Para mí ha sido espectacular el partido que ha hecho. No es fácil de gestionar que por la mañana se le diga que tiene que jugar ante el Madrid, titular, como central. No es fácil gestionar eso. Su puesto natural era de pivote defensivo, pero sabíamos que lo haría bien como central y así ha sido. Solo me queda darle la enhorabuena porque ha hecho un partido de sobresaliente y tenemos a un jugador para echar mano de él cuando lo necesitemos».

Sobre el ambiente del público, Ortega resaltaba que «ha sido un espectáculo, apoyando desde el minuto uno. Es una afición que a poco que le des se involucra tanto que al final te da alas».

Por su parte, el capitán Gonzalo Verdú, afirmó que el vestuario «ahora mismo está jodido porque hemos tenido muy cerca eliminar al Madrid, pero también tenemos esa sensación de equipo que se ve en todo momento ganador, muy ambicioso. El hambre de este equipo está presente en cada partido. Ha sido una lástima, podríamos haber vivido una noche mágica». Sobre su situación personal, Verdú explicaba que «venía de una dinámica de participar poco, pero siempre trabajando, esperando la oportunidad. He salido con un poco de miedo por unas molestias que tengo desde el Villarreal. Estoy muy contento de volver a participar, con un gol que no ha servido para nada pero que ha hecho soñar a la gente».

El central afirmaba que «todo esto que estamos sumando nos lo llevamos para la Liga para conseguir el objetivo». Sobre la jugada polémica, Verdú señalaba que «no sé si pita falta. Voy con Lucas Vázquez forcejeando los dos. El árbitro me dice que había fuera de juego y falta. No sé qué ha pitado. Nos están condenando mucho estas jugadas que pueden caer de un lado o de otro y siempre caen del otro. Pero nosotros a seguir trabajando adelante».

Para la próxima jornada, «vamos a Madrid a plantar cara. Va a ser un partido diferente. Ellos van a apostar por jugadores más habituales, pero obviamente lo de hoy nos sirve para sentir que allí podemos sacar un buen resultado».

Sobre el apoyo del público, el capitán aseguraba que «lo del ambiente ha sido increíble, un sueño que podía haber sido perfecto si hubiéramos ganado».