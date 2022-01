Pere Milla: "El equipo está con una confianza terrible gracias al entrenador"

El delantero del Elche CF Pere Milla, que ayer domingo marcó el segundo gol del cuadro franjiverde frente al Real Madrid, que ponía el 0-2 en el marcador del estadio Santiago Bernabéu, asegura que, pese el empate final, el conjunto ilicitano se encuentra pletórico de confianza gracias al trabajo y el discurso del entrenador, Francisco Rodríguez.

"Estamos con una confianza terrible y eso es culpa del míster", ha afirmado en declaraciones a los medios del club ilicitano el delantero catalán. "Le doy las gracias al míster. Estamos asimilando sus ideas y el compromiso de ir todos a una".

El atacante franjiverde también ha bromeado con el técnico del Elche y le ha pedido "que no vuelva al banquillo", en alusión a que el equipo ilicitano no pierde desde que el almeriense, por sanción o enfermedad, no ha podido dirigir al equipo desde la banda.

Pere Milla ha señalado que la plantilla del Elche está formada por "25 guerreros que juegue el que juegue defiende la camiseta y está preparado para competir y sacar los tres puntos en cualquier campo".

El futbolista ilerdense también se ha mostrado contento de su racha goleadora, ya que suma cinco goles, uno más de los que anotó el pasado campeonato. "Estoy feliz por ayudar con goles que además sirven para sumar", pero el trabajo es innegociable", ha sentenciado.