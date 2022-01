Diego González: "Quiero llegar a un acuerdo para renovar con el Elche"

El defensa central del Elche Diego González atendió hace unos minutos a los medios de comunicación en rueda de Prensa y, cuestionado por su contrato, el defensor reconocía que “este verano acabo mi contrato con el Elche y es algo que estamos hablando recientemente y pretendemos llegar a un acuerdo, el mejor para los dos. Para mí es una ciudad y un club donde estoy contento. Hace poco que empezamos las negociaciones e iremos paso a paso y viendo cómo se da la situación”.

Preguntado por si considera que el Elche está en el mejor momento de la temporada, González aseguraba que “es posible que lo sea” y explicaba que “es fruto del trabajo, y de creer y tener la mentalidad que nos ha transmitido el entrenador desde el primer momento. Nos consideramos un grupo sólido y fuerte y, al final, el trabajo diario y el arropamiento que sentimos por parte del cuerpo técnico y entre nosotros mismos hace que sigamos mejorando paso a paso”.

Diego González pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. “Es una temporada fruto de la ilusión, de que todo el mundo sin hacer ruido está trabajando muy bien, que nos sentimos una piña y tenemos clara la idea que nos transmite. Se ve diariamente en los entrenamientos, a los que acudimos día a día con una sonrisa en la cara, haya las circunstancias que haya, pase lo que pase, siempre tenemos una actitud buena y eso se está viendo reflejado”.

El equipo se sigue preparando a tope en los entrenamientos pese a que este fin de semana no hay partido. “Hoy ha sido un entrenamiento bastante intenso desde el principio. El entrenador nos ha transmitido la idea de que estamos en el buen camino pero que todavía realmente no hemos conseguido nada. Tenemos que seguir en esta línea y, en los entrenamientos, pese a que este fin de semana no haya partido, continuamos poniendo la misma intensidad o incluso más, como hoy ha sido el caso, y la verdad es que así nos vamos contentos para casa”.

Posible marcha de Lucas Boyé

Consultado por los rumores que ponen a Lucas Boyé fuera del equipo, en el Sevilla, por ejemplo, Diego González explicaba que “sabemos del nivel de nuestro compañero. Desde que llegué el primer día personalmente me quedé sorprendido con él, de su intensidad entrenando y en los partidos su nivel es extraordinario y nos da mucho”. Además, consideraba “lógico que algún otro equipo esté interesado en él, pero al final él está centrado aquí con el grupo y tiene claro su contrato. Y es un tema personal del jugador, pero él está implicado plenamente y dando el 100% por la camiseta en cada partido y en cada entrenamiento”.

Buen momento

Para el jugador gaditano, las claves de la mejoría de su rendimiento personal están en que “mi filosofía de vida, de entrenamiento, es tratar de hacerlo lo mejor posibl y seguir en esa línea de crecimiento y de disfrute. Yo me siento el mismo que el año pasado pero al final poniéndole ganas todos los días y entrenando bien quizás vas mejorando inconscientemente y eso también es de agradecer. Y al final uno lucha por seguir mejorándose a sí mismo”.

Sobre el buen momento de la defensa franjiverde, el gaditano se retrotrae a “este verano; hicimos buenos fichajes en defensa. Tenemos mucha competencia en ese puesto y eso también incrementa el nivel. Tenemos jugadores consagrados en Primera y con sus selecciones algunos de ellos, y eso nos aporta una mayor experiencia o bagaje, estatus y coordinación entre nosotros”.

Tanto la Copa, previamente, como el empate en el Bernabéu, “han sido partidos especiales para nosotros porque enfrentarnos a un equipo de esa categoría y plantarles cara ha sido muy bonito. Incluso yéndonos con un empate del Bernabéu, incluso cuando han pasado días desde entonces, seguimos dándole vueltas. Eso habla de la ambición que tenemos, que hemos empatado en su casa ante un equipo titular de Champions, de los mejores del mundo, y nos fuimos con la sensación agridulce de que la victoria se nos escapó, pero muy contentos con el sacrificio y el esfuerzo realizados”.

El próximo partido

Sobre el próximo y directo rival, el Alavés, el defensor franjiverde exponía que “somos conscientes de que es un partido muy importante. Nuestro objetivo es la salvación y a todos los equipos que ganemos que estén por debajo en la tabla nos vendrá mucho mejor y poder ganarles el gol averaje también es importante. Pero al final es un rival más. Todos son importantes, aunque sí es cierto que tiene ese plus de motivación”.

Tras la marcha de Josema y las lesiones y exigencias del puesto de central, “particularmente creo que la posición está bien cubierta. Es verdad que nos hemos lesionado, es inevitable, pero entre unos y otros suplimos. Tampoco se ve el trabajo invisible que hace John con nosotros, entrenando con una intensidad muy buena y está capacitado para cuando se le dé una oportunidad. Sí es verdad que para el lateral izquierdo, con el tema de que Josema se ha marchado, sí es posible que por ahí viene bien un buen refuerzo”.

Dos días libres

Vienen dos días libres por delante. Algo inusual que viene muy bien al jugador para descansar y reencontrarse con la familia. Diego González irá “a Chiclana de la Frontera (Cádiz) para ir a ver a mi familia y amigos, a mis perros que los echo mucho de menos. Y celebrar que mañana es mi cumpleaños y es una buena oportunidad para bajar. En otra ocasión seguramente me hubiera quedado pero siendo mi aniversario creo que es una señal de que debo ir a Cádiz. Disfrutaré de esa forma allí”.