Bragarnik se sale con la suya

Aunque no hay confirmación oficial por parte de ninguna de las partes implicadas, todo indica a que Bragarnik se ha salido con la suya en el caso Olaza. El que sería el tercer Lucas del equipo franjiverde -junto a Boyé y Pérez- podría llegar incluso a principios de la semana próxima y estar listo para cubrir la posible ausencia de Johan Mojica para el partido del sábado. El colombiano aterrizará en España con solo 48 horas para preparar el choque contra el Alavés de las dos de la tarde.

Si todo va como está previsto, la firma del contrato entre Olaza y el Elche es cuestión de horas, si no se ha producido ya. De hecho, el club ilicitano publicaba ayer por la mañana en sus redes sociales el emoticono con los «ojos abiertos» que habitualmente utiliza para anunciar que hay un fichaje inminente. Además, un vídeo publicado por el Elche con una conversación entre un creador de audiovisuales y el portero Edgar Badia también se refería a la llegada de nuevas caras al vestuario.

De todos modos, fuentes cercanas a la entidad pucelana confirmaron también a este diario la noticia. Lucas Olaza vestirá pronto de franjiverde. Hay principio de acuerdo. Ahora hay que formalizar los trámites burocráticos. Y la fórmula será la cesión con opción de compra a final de temporada. Lo que pedía Bragarnik. Lo que se desconoce es si el Elche tendrá que pagar alguna prima especial por la cesión, pero todo indica a que nada parecido a los dos millones que pedía el club pucelano.

El lateral izquierdo era la prioridad del mercado invernal. Más aún tras la marcha de Josema, cedido precisamente al Valladolid. En realidad, esta operación doble comenzaba a fraguarse hace mucho. Unos dos meses y medio. El club ilicitano mostraba su interés en reforzar con Olaza su banda izquierda. A la vez, Pacheta, entrenador del equipo de Ronaldo Nazario, se acordaba de Josema. La partida estaba lista pero las cartas, a juicio del Valladolid, no tenían el mismo valor.

De este modo, los vallisoletanos solicitaron a Bragarnik que pagara la cláusula de dos millones por el defensor. A ellos les había costado tres. El dueño del Elche no estaba dispuesto a tamaño desembolso, por lo que comenzaron las conversaciones que, según todo parece indicar, han llegado a buen puerto.

En la entidad franjiverde gustaba el futbolista internacional uruguayo. Tiene 27 años y mucho recorrido por delante. Era el complemento ideal para Mojica, tremendamente castigado por jugar tantos minutos con el Elche y con su selección.

Por parte del jugador, también había mucho interés. Olaza quería regresar a Primera División para ponerse en el escaparate y volver con su selección para jugar el Mundial de Qatar.

El Valladolid también tenía interés. Olaza tiene la ficha más elevada del equipo, ahora no está contando para Pacheta. No se ha adaptado bien a la categoría de plata. Tiene sustitutos. Además, si cumple los objetivos del Elche, el club ilicitano podría cerrar su compra.

Todos estaban, por tanto, interesados. Ahora bien, el tira y afloja entre las partes parecía no tener fin. Al cierre de esta edición, los clubes no habían hecho público el acuerdo, pero ya se sabía que el Elche no paga traspaso y sí el sueldo del jugador, que podría estar listo para disputar el primer partido de LaLiga desde su llegada. Lleva dos meses sin competir en Segunda, pero sí lo ha hecho en los partidos de Copa.

El lunes se cierra el mercado de fichajes de invierno y ese mismo día comienza una semana crucial para el Elche con el partido ante el rival directo. Si Olaza pudiera estar el lunes a las órdenes de Francisco, tendría cinco sesiones para hacerse con la dinámica del equipo, para practicar con Pedro Bigas, Lucas Boyé o Diego González la salida de balón, para estudiar los vídeos de su nuevo equipo y conocer dónde suelen recibir mejor los delanteros. Olaza se distingue por sus centros certeros y por golpear muy bien el balón. Llega un nuevo cañonero.

Disputó 63 partidos con el Celta de Vigo y lleva 14 en la casa vallisoletana

Lucas Olaza es un jugador zurdo, formado en la cantera del River Plate uruguayo e internacional sub-20 con la selección charrúa. Pese a su corta edad, es un futbolista experimentado, que en LaLiga Santander ha disputado 63 partidos con el Celta de Vigo. Según informa el Real Valladolid en su página web, ha disputado más de 5.600 minutos de competición, lo que lo afianza como un lateral izquierdo que conoce a la perfección el primer escalón del balompié español. A Pucela llegó en el invierno de la temporada 2020-21 y ha disputado 14 encuentros como titular en la élite. Juega en el mismo puesto que Johan Mojica y tiene un perfil parecido, aunque nada que ver con la amplia zancada del colombiano. Olaza es especialista en el golpeo de balón en centros y faltas. Recorre la banda sin descanso durante todo el partido, como muestra la imagen que mide sus principales zonas de influencia en el campo. Es un lateral ofensivo, de los que gusta al competitivo entrenador del Elche.