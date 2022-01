El Elche pone la directa

El mercado de fichajes de invierno está en plena ebullición y las últimas horas, antes de que se cierre la ventanilla mañana lunes a las 12 de la noche, se presentan frenéticas. Como es habitual, el propietario del Elche, Christian Bragarnik, ha esperado hasta el último momento, pero en los últimos días ha puesto la directa.

Tras las salidas de Benedetto a Boca Juniors y de Josema al Valladolid, el club ilicitano ha hecho hueco y dispone de dos fichas libres. El máximo accionista franjiverde está centrado ahora en la operación entrada para reforzar la plantilla y satisfacer a Francisco. Todo con el hermetismo que le caracteriza.

El primer movimiento con destino al Martínez Valero ha sido el del lateral izquierdo Lucas Olaza. El acuerdo con el Valladolid es un hecho y solo falta la confirmación oficial. El internacional uruguayo fue convocado por Pacheta para el encuentro del viernes frente al Sporting de Gijón por si lo necesitaba, pero no jugó ningún minuto. Olaza tiene preparadas las maletas para trasladarse al Elche.

Otra operación que también está, prácticamente, cerrada, es la cesión del portero Axel Werner al Arsenal de Sarandí de Argentina. El joven guardameta de 25 tiene contrato hasta 2023 y tras jugar en la Copa del Rey frente al Almería y el Real Madrid, en el club ilicitano entienden que va a tener pocas oportunidades y que con Edgar Badia y Kiko Casilla la portería puede estar cubierta y con la cesión puede ganar experiencia para volver la próxima temporada y ya asentarse el conjunto franjiverde.

El Elche dispone de dos fichajes libres: la de Benedetto y la de Josema. Y se confirma la salida de Werner serán tres. Una será para Olaza y para las otras dos, Bragarnik quiere completar la plantilla con un centrocampista y un delantero.

Para el ataque, el propietario del club ilicitano está negociando la incorporación del argentino Ezequiel Ponce. Nacido en Rosario (29-3-1997) tiene 24 años, actualmente milita en las filas del Spartak de Moscú, con el que ha disputado esta temporada solo siete partido de Liga y ha marcado cuatro goles. También ha tenido dos participaciones en la Champions y en la Europa League.

Canterano de Newell’s Old Boys, con solo 17 años lo fichó la Roma. El club italiano lo cedió con 19 al Granada, por lo que ya conoce la liga española. Ha jugado en el Lille francés y en el AEK de Atenas, en el que cuajó su mejor temporada con 21 goles en 43 partidos y coincidió con Lucas Boyé. Ambos formaron el ataque del equipo griego en la campaña 2018-2019. Esos buenos números le permitieron ser traspasado por el Roma al Spartak de Moscú, por tres millones de euros.

Celta y Valencia

Bragarnik considera que Ezequiel Ponce puede explotar en el Elche, al igual que lo ha hecho Boyé; y que puede ser un buen sustituto de Benedetto dentro de la plantilla. Además, a sus 24 años es futbolista con presente y futuro. El pasado verano estuvo en la órbita del Celta y del Valencia.

Desde Rusia, ayer, incluso, se aseguraba que el delantero argentino ya estaba viajando hacia Elche y que la operación podría ser una cesión con derecho a compra o un traspaso directo.

Si finalmente el máximo accionista de la entidad franjiverde consigue su fichaje, Francisco seguiría contando con cuatros delanteros: Lucas Boyé, Lucas Pérez, Guido Carrillo y Ezequiel Ponce, que ocuparía la plaza que ha dejado Benedetto. Pere Milla también puede jugar en el frente del ataque, pero el técnico almeriense lo está utilizando más en banda izquierda y el catalán está ofreciendo su mejor versión.

Incluso, desde el club ilicitano no descartan un tercer fichaje antes de que mañana se cierre el mercado de invierno.

Operación salida

Los teléfonos de Christian Bragarnik y del secretario técnico, Sergio Mantecón, echan humo durante las últimas horas. En los despachos del Martínez Valero hay otros nombres sobre la mesa de la denominada operación salida.

El que más se teme es el de Lucas Boyé. En principio, Bragarnik no se plantea su salida si no paga su cláusula de rescisión de 25 millones. Pero no se descarta nada si llega una gran oferta. El interés de Ezequiel Ponce se está tramitando con perspectiva de futuro, por si, a última hora, salé Boyé; o en el caso de que lo haga el próximo verano, que será más factible si mantiene su extraordinario nivel de juego.

En el Martínez Valero tampoco descartan la posible marcha de Pastore. Si el mediapunta argentino encuentra un equipo que le satisfaga donde poder disfrutar de más minutos que en el Elche, Bragarnik no le va a cerrar la puerta. En los últimos días ha aparecido un posible interés de la Salernitana de Italia, cuyo dueño es Danilo Iervolino, que fue quien trajo a Pastore a Europa cuando estaba al frente del Palermo y luego lo traspasó al París Saint Germain. El problema es que la Salernitana, que también tenía fichado a Diego Costa y se ha roto a última hora, es colista del Calcio y al mediapunta franjiverde no le termina de convencer esa situación.

Otro de los frentes abiertos que tiene Bragarnik es el joven serbio Knezevic, quien no ha podido obtener el permiso de residencia después de cinco meses entrenando con el primer equipo. Ante esa situación, para que no se pase el año en blanco, el propietario del Elche se plantea una cesión a un equipo europeo o de su propio país.