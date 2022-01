Mascarell: «Estoy muy feliz en el Elche y se está cumpliendo todo lo que esperaba»

Es un fijo en las alineaciones. Antes con Fran Escribá y ahora con Francisco. De los fichajes que han llegado esta temporada al Martínez Valero es el que más regularidad y mejor nivel está mostrando. Desde el primer momento se ganó el cariño de una afición, que suspira porque continúe vestido de franjiverde la próxima temporada. Dice que ahora está centrado en ayudar al equipo a conseguir la permanencia y no se quiere descentrar con su futuro.

¿Cómo de encuentra después de haber superado el covid?

Bien. No me afectó mucho, estuve entrenando de manera individual para no perder la forma. Ahora llevo ya varios entrenamientos con el grupo y estoy contento. Lo echaba de menos y ahora estoy centrado en los que viene, que es muy importante.

¿Fue duro estar una semana de confinamiento?

La verdad es que sí. Sobre todo por esa sensación de impotencia de no poder jugar y ayudar al grupo en una semana importante y muy bonita. En casa se sufre más, el corazón se me salía por la boca, pero muy orgulloso de los compañeros que estuvieron y que hicieron un trabajo espectacular, a pesar de las muchas bajas que teníamos. Es para estar orgulloso

¿Le dolió perderse los dos partidos frente al Real Madrid?

Sí que fue doloroso. Pero era una situación que se podía dar, porque estaban habiendo muchos positivos y nos podía tocar a cualquiera. Me dolió porque en el Real Madrid crecí como futbolista. Pero apoyé desde casa y ya habrá tiempo de volver a jugar contra el Madrid.

Lo bueno es que el fin de semana ha habido parón de LaLiga y va a tener tiempo de recuperar la forma …

Me ha venido muy bien. Sinceramente, para mí y para el grupo ha venido bien que no hubiera liga para recuperar a los jugadores que tenemos lesionados y los que han pasado el virus y poder estar al 100% para poder afrontar el próximo partido contra el Alavés, que es muy importante y en el que nos jugamos mucho. Tenemos que salir a por los tres puntos y a darlo todo desde el segundo uno.

¿Qué se juega el Elche frente al Alavés?

Es un partido muy importante. Sabemos de la situación del Alavés. Nosotros estamos en una dinámica positiva y con confianza y, si sumamos los tres puntos, dejaremos a un rival directo muy tocado. A nosotros, ganar, nos daría más confianza si cabe, nos fortalecería como grupo y nos despejaría el camino hacia el objetivo. Además, sumar los tres puntos no permitiría también mirar más a los equipos que están por encima nuestro que a los que están por detrás.

¿Por qué ha mejorado tanto el equipo? ¿Tanto se ha notado el cambio de entrenador?

Se hizo el cambio y se ha notado la mejoría. El míster nos ha inculcado sus ideas y el equipo las cumple a rajatabla. Confiamos mucho en su trabajo y se está notando en los resultados. Trasmite energía, nos da confianza y el equipo sale al campo a morir por sus ideas. Nos ha hecho mejorar como grupo y los resultados están siendo positivos.

Desde el primer momento ha sido un fijo en el once inicial y un jugador importante para el equipo …

Estoy contentísimo por ello. Venía de un año difícil en Alemania. Mi última temporada en el Schalke fue complicada. La gente del Elche confió en mí, desde el primer momento noté el cariño de la afición, me han valorado y ese sentimiento de ser importante es el que quiere cualquier futbolista. Estoy contento de aportar, todo está siendo positivo y no puedo pedir más.

Ha jugado con Raúl Guti, Iván Marcone y Gumbau como pareja en el centro del campo. ¿Con cuál de ellos se ha sentido más cómodo?

Tengo que decir que con todos. Los tres son buenos jugadores y todos están capacitados para jugar de titulares. En mi caso, he jugado con los tres y hemos podido rendir bien. Ahora estoy jugando con Gumbau, con el que tengo muy buena relación, tanto dentro como fuera del campo, y ojalá puedan seguir los buenos resultados. Pero cualquier jugador de la plantilla está preparado para rendir al máximo y para dejarse todo por este equipo.

¿Hasta dónde puede llegar a este Elche?

Lo primero es conseguir el objetivo de la permanencia lo antes posible y, si lo logramos, a partir de ahí, veremos hasta dónde podemos llegar. Nunca me he puesto ningún techo a lo largo de mi carrera y el Elche no se lo debe poner, porque en el fútbol todo puede pasar. Lo dije cuando llegué. Este equipo y este club tiene mucho margen de mejora. Es como una familia y hay muy buen rollo. En el vestuario hay muy buen ambiente. Todos nos respetamos y nos ayudamos. Eso es muy importante para seguir creciendo y dar pasos hacia adelante.

Los buenos resultados ayudan clasificatoriamente al equipo, pero también a los futbolistas a revalorizarse. Mira el caso de Lucas Boyé, de quien todo el mundo está hablando en las últimas semanas…

Por supuesto que viene bien. El equipo está con confianza y mientras vayamos sumando puntos todo es positivo, sobre todo porque nos acerca al objetivo. Estamos en el buen camino y todos los jugadores estamos a un buen nivel. En el caso de Lucas (Boyé), es un jugador que marca diferencias y que está realizando un gran trabajo para el equipo. No sé si algún día se marchará. Me encantaría que estuviera el máximo de tiempo aquí.

¿Le han gastado alguna broma en el vestuario con el presunto interés de Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla?

No. Es un tema que nadie quiere sacar. Sabemos que es un jugador muy importante para nosotros. Es el máximo goleador y nos aporta mucho.

Termina contrato a final de temporada. Firmó solo por una campaña. ¿Le gustaría seguir en el Elche?

En verano, cuando surgió la posibilidad de venir, no me lo pensé. El Elche confió al 100% y me tendió mano después de un año difícil en Alemania. Se está cumpliendo todo lo que esperaba y estoy muy feliz aquí. Ahora estoy centrado en ayudar a lograr el objetivo de la permanencia y no quiero descentrarme. Cuando llegue el momento, hablaremos del tema y buscaremos una solución.

¿Pero es ahora mismo su primera opción continuar en el Elche?

Ahora mismo soy jugador del Elche. Estoy muy feliz y muy agradecido porque confió en mí. Cuando llegue el momento, con todo el buen rollo que hay, intentaremos llegar a la mejor solución.

¿Qué deseo le pide a 2022?

Está muy claro. Conseguir el objetivo de la permanencia lo antes posible. El equipo está en una dinámica bastante bueno y en un momento dulce. Es algo que nos merecemos por el trabajo que realizamos. Seguir disfrutando en cada partido y en cada entrenamiento, porque me siento como un niño. .

Y por último, ¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

Primero, darle las gracias por el cariño que me ha dado desde el primer momento. Me siento muy querido y respetado. Y darle las gracias por el apoyo que muestran al equipo, porque cada vez que jugamos en casa se hacen notar y nos dan esa fuerza para sobreponernos en los momentos malos. Necesitamos a nuestros seguidores y con ellos seguro que va a ser más fácil conseguir el objetivo.

«Xabi Alonso fue un jugador que me marcó, para mí fue un sueño entrenar con él en el Madrid»

El futbolista canario se considera una persona tranquila, le gusta estar en casa y disfrutar del sol, de los paseos por la playa y de una buena comida en un restaurante

Es más de serie y de películas que de juegos. A sus 28 años, acumula una gran experiencia. Se formó en la categorías inferiores del Real Madrid y ha jugado en el Sporting de Gijón, en el Derbi Country en Inglaterra y en el Eintracht de Frankfurt y Schalke 04 en Alemania. Ahora disfruta junto a su pareja del buen tiempo y de la buena comida española.

Ha pasado del frío de Alemania al sol y el buen clima del Mediterráneo...

Es brutal. En ese sentido estoy súper feliz y estoy encantado. El clima aquí es más parecido al de Canarias y me siento como en casa. Así es más fácil rendir.

¿Qué hace Omar Mascarell durante su tiempo libre cuando no está entrenando, viajando y jugando?

Me gusta compartir el tiempo con mi pareja. Soy una persona muy tranquila, a la que le gusta pasar mucho tiempo en casa, relajado y descansando, como hace cualquier futbolista cuando no está en los entrenamientos y en los partidos. Con el buen clima, también me gusta pasear por la playa. Mi casa en Canarias está muy cerca de la playa y aquí tengo la oportunidad de poder pasear al lado del mar. Cuando puedo también me gusta salir a comer a algún restaurante. Pero lo que más hago es estar en casa, ver películas y series de Netflix. Es lo que hace casi todo el mundo después de jugar y entrenar.

¿En qué jugador se ha fijado y quién ha sido su referente en la posición de mediocentro?

Xabi Alonso. Fue un jugador que me marcó mucho. Cuando yo estaba en el juvenil del Real Madrid y en el Castilla, él estaba en el primer equipo. Siempre me ha parecido un mediocentro de talla mundial y para mí es un referente. Además, cuando subía a entrenar con el primer equipo del Madrid y coincidía con él, para mí era un sueño.

¿Y en la actualidad?

Ahora no tengo una predilección especial. Soy más mayor y no tengo un referente fijo. Me encanta ver fútbol. Me gusta seguir por televisión las ligas de España, Inglaterra y Alemania e intento quedarme con las cosas buenas de los futbolistas que juegan en mi posición para seguir aprendiendo y crecer como futbolista.

¿Es más de leer, películas o de la play?.

A la play no juego, ni siquiera tengo en casa. Soy más de películas o series. Libros leo muy pocos y casi todos los que leo son de una temática que tengan que ver con el deporte.

¿Qué serie o qué película está viendo ahora?

Acabo de terminar una novela colombiana: Café con aromas de mujer. Las series, ahora mismo, las he visto casi todas. Quiero engancharme a alguna nueva para pasar el tiempo.

¿Su abuelo es de Guinea Ecuatorial y su padre canario. En las últimas semanas está de actualidad la Copa de África, donde está brillando la selección guineana. ¿Le gustaría jugar algún día con Guinea Ecuatorial?

Mi abuelo es de allí y en la familia hemos mantenido cierta relación con Guinea Ecuatorial. En la selección siempre han estado interesados en que yo jugase para ellos y me lo plantearon hace años. En su momento dije que no, porque había sido internacional en las categorías inferiores con España y todo futbolista sueña con llegar a la absoluta. No se ha dado, pero Guinea Ecuatorial es el país de mis antepasados y le tengo cariño. No es una puerta que tenga cerrada, pero, de momento, no tengo tomada la decisión de ir.