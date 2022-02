Olaza: “Tengo cualidades diferentes a Mojica, nos podemos complementar bien y que haya una competencia sana”

Lucas Olaza ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Elche CF. El lateral izquierdo llega en calidad de cedido del Valladolid y asegura que afronta esta nueva etapa con mucha ilusión y ganas de demostrar sus cualidades, después de no haber tenido muchos minutos en los últimos meses con Pacheta en el conjunto pucelano. El internacional uruguayo es consciente de que va a tener una dura competencia con Mojica, pero confía en aportar y que el equipo sea el beneficiado.

¿Cómo se ha encontrado en su primer entrenamiento?

Estoy muy contento y agradecido a todos los compañeros, cuerpo técnico, fisios y gente del club por el trato y el buen recibimiento que me han dado. Para mí venir al Elche es una oportunidad muy linda y tengo una motivación muy grande por demostrar.

¿Cómo han sido las negociaciones para su fichaje por el Elche?

El club mostró un gran interés y cuando a uno lo quieren siempre presta más atención a la propuesta. Por eso me he decidido a venir, por la confianza que me han demostrado.

En los últimos días parecía que la negociación se había estancando. ¿Qué ocurrió?

Como en toda negociación, a veces, hay factores externos, por un lado y por otro, que hacen que se estanque. Pero ha sido todo como en cualquier negociación.

Ha habido comentarios sobre que había pedido que le garantizasen tener minutos. Fue algo que a los aficionados del Elche no les gustó e incluso pidieron que no viniese. ¿Es cierto?

Como ya he dicho antes, en toda negociación surgen cosas por un lado y por otro que hacen que se estanque.

¿Qué opina de la competencia que va a tener en el lateral izquierdo con Mojica, que está rindiendo a un buen nivel y está siendo un jugador importante en este Elche?

Uno sabe de la competencia que tiene cuando va a un sitio y en todos los sitios hay buenos jugadores. Mojica es un gran jugador, tiene su nombre y yo vengo a aportar el máximo donde me toque. Vengo con la mentalidad de dar lo mejor de mí y a apoyar desde donde me toque.

¿Piensa que se pude complementar bien con Mojica?

Tenemos cualidades diferentes. Espero que nos podamos complementar bien. El ya tiene su nombre y hay que respetarlo. Espero que haya una competencia sana y los dos demostremos lo mejor en beneficio del equipo.

¿Cómo se encuentra físicamente?. Mojica no llega hasta el jueves de la concentración con su selección. ¿Se ve preparado para jugar y ser titular el sábado contra el Alavés?

Físicamente me encuentro bien. Obviamente, luego es el entrenador quien decide y con todos los respetos aceptaré sus decisiones. Pero me siento bien.

¿Qué ha ocurrido para que en las últimas temporadas haya disfrutado de muchos minutos, tanto en el Celta como en el Valladolid en Primera División y en los últimos meses haya jugado poco en el conjunto pucelano estando en Segunda División?

El fútbol es muy dinámico. Venía de tres años y medio jugando, prácticamente, todo y en los últimos meses he participado poco. No tener una continuidad, te hace replantearte otras cosas y uno tiende a buscar lo mejor. En todos los equipos que he estado he dado el 1000% y aquí en el Elche también va a ser igual.

Con la diferencia de puntos que tiene el Elche sobre el descenso, ganarle al Alavés significaría dejarlo a nueve puntos. ¿Qué importancia tiene el partido del sábado?

Todos sabemos lo exigente que es LaLiga española. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Sería muy importante sacar un buen resultado, porque nos enfrentamos a un rival directo

A última hora del mercado, el Elche cerró también el fichaje de Kike Pérez, con el que ha estado en el Valladolid. ¿Qué puede decir de este jugador?

Con Kike tengo muy buena relación, tiene muy buena zurda, un buen golpeo de balón y es buen jugador. Ojalá pueda demostrarlo aquí. Ayer hablé con él y también va a tener la oportunidad de demostrar su capacidad en el Elche.

¿Ve con su llegada al Elche una buena oportunidad para volver a la selección de Uruguay?

Hace pocos meses me llamó el cuerpo técnico de la selección y eso a uno le motivo más para tener esa oportunidad de intentar volver.