Olaza: «Mojica tiene un nombre y yo vengo a aportar donde me toque»

Lucas Olaza aseguró ayer en su presentación como nuevo jugador del Elche que es consciente que va a tener una dura competencia con Mojica en el lateral izquierdo, pero señaló que tiene «cualidades diferentes» al colombiano y que espera una «competencia sana» para que el beneficiado sea el equipo.

«Uno, cuando va a un equipo, sabe de la competencia que tiene. Mojica es un gran jugador, tiene su nombre y yo vengo a aportar el máximo donde me toque. Vengo con la mentalidad de dar lo mejor de mí».

El internacional uruguayo considera que puede ser complementario con el internacional colombiano: «Tenemos cualidades diferentes. Espero que nos podamos complementar bien. El ya tiene su nombre y hay que respetarlo. Espero que haya una competencia sana y los dos demostremos lo mejor en beneficio del equipo».

Olaza se mostró «muy contento y agradecido» por el recibimiento de sus compañeros, cuerpo técnico y la gente del club en su primer día en el club ilicitano. «Para mí venir al Elche es una oportunidad muy linda y tengo una motivación muy grande por demostrar», afirmó

El lateral izquierdo señaló que físicamente se encuentra «bien» y preparado para jugar el sábado frente al Alavés. Mojica está concentrado con la selección de Colombia y Francisco podría darle la oportunidad de debutar. «El entrenador es quien decide y, con todos los respetos aceptaré sus decisiones. Pero me encuentro bien».

Lucas Olaza agradeció también al Elche «el interés que mostró desde el principio y, cuando a uno lo quieren, siempre presta más atención a las propuestas que tiene. Por eso me he decidido a venir, por la confianza que me han demostrado», indicó.

Negociación estancada

El exjugador del Valladolid quiso pasar de puntillas por los rumores surgidos en los últimos días de que se habían estancando las negociaciones con el club ilicitano, porque habría pedido que le garantizasen minutos. «Como en toda negociación, a veces, surgen cosas y hay factores externos, por un lado y por otro, que hacen que se estanque. Pero ha sido todo como en cualquier negociación», se limitó a decir.

El internacional uruguayo explicó cómo han sido los últimos meses en Valladolid, donde no ha disfrutado de muchos minutos con Pacheta, a pesar de que venía de jugar en Primera División, tanto con el Celta como con el conjunto pucelano la pasada campaña: «El fútbol es muy dinámico. Venía de tres años y medio jugando, prácticamente, todo y en los últimos meses he participado poco. No tener una continuidad, te hace replantearte otras cosas y uno tiende a buscar lo mejor. En todos los equipos que he estado he dado el 1.000% y aquí en el Elche también va a ser igual».

Olaza ya está pensando en el encuentro del sábado frente al Alavés. «Sería muy importante sacar un buen resultado, porque nos enfrentamos a un rival directo», recordó.

Por último, el nuevo jugador del Elche también se refirió a otro de los fichajes del club ilicitano, Kike Pérez, con el que ha coincidido en el Valladolid. «Con Kike tengo muy buena relación, tiene muy buena zurda, un buen golpeo de balón y es buen jugador. Ojalá pueda demostrarlo aquí. Ayer hablé con él y también va a tener la oportunidad de demostrar su capacidad en el Elche».