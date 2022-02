Francisco: "Estoy muy contento con el equipo tras el mercado de invierno"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, hizo hace unos minutos balance de los cambios que se han producido en su plantilla en el mercado de invierno. “Estoy súper contento, junto al resto del cuerpo técnico y los jugadores, de cómo ha quedado el plantel en este mercado”, aseguraba. El preparador almeriense explicaba que “al final lo más importante es que están en la plantilla los que nosotros queremos que estén y los que han querido estar. Es esencial matizarlo y para un equipo como el nuestro es súper importante”.

Según el técnico franjiverde, “las posiciones reforzadas eran las que demandábamos. Quizás también, pensando que podría pasar algo con la gente de arriba, incorporamos a Ezequiel, que es un jugador que nos gustaba y también mucho al club. Por lo tanto estoy muy muy contento de cómo ha quedado el equipo, que es muy competitivo”.

Sobre las salidas, Francisco explicó que “Josema necesitaba minutos. Con respecto a Benedetto ya lo hablamos en su día. El tema de Werner era complicado estar una segunda vuelta sin jugar no era bueno ni para él ni para nosotros. Y el tema de Lucas salió de repente. A las seis de la tarde cuando yo estaba aquí trabajando en el club y fue algo que no esperábamos, nadie. Surgió. Él expuso lo que pensaba. Nosotros también. Al final hubo un acuerdo y salió. Le deseamos toda la suerte. Tenía toda nuestra confianza pero esto es fútbol y estoy súper contento y encantado con los jugadores que han llegado y con el equipo que tenemos, con el que vamos a luchar por el objetivo que tenemos”.

“La valoración del mercado para mí ha sido buenísima. Los del resto de equipos no son mejores refuerzos que los nuestros. Para mí mi equipo es el mejor. No me voy a fijar en los demás. Yo me voy a fijar en el Elche y en los jugadores que han llegado, que están muy ilusionados en colaborar, en aportar”, remarcaba.

Preguntado por si el Elche había perdido potencial en la delantera, Francisco destacó que “con Boyé, Carrillo, Pere Milla y Ezequiel, cómo vamos a pensar eso. Hay una competencia terrible arriba”.

El entrenador repitió varias veces que “nos hemos quedado súper contentos con el mercado” durante toda la rueda de Prensa, pero quiso siempre centrarse más en el partido de este sábado.

Solo Ezequiel Ponce descartado

Con respecto a los jugadores disponibles para mañana, Francisco solo descartó al delantero argentino Ezequiel Ponce. Viene de una lesión de larga duración, pero “le queda poco para ponerse en el nivel óptimo para competir en Primera División. Necesita tiempo para estar al 100%”. Preguntado por cuánto, el técnico aseguraba que “entendíamos que vendría peor, a nivel físico, pero va a estar preparado pronto. No sé si para el viernes que viene, podría ser, pero para seguro que para el siguiente ya está listo”.

Sobre los jugadores que ya entrenan con el grupo pero salen de lesión, como son Iván Marcone y Enzo Roco, Francisco resaltaba que “han entrenado hoy y aún estamos decidiendo si van a estar en la convocatoria. Siempre buscando el bien de todos. El resto están todos preparados y con muchas ganas de participar”.

También Mojica, que “llegó ayer de sus dos partidos con su selección, donde ha disputado todos los minutos y ha sufrido un golpe anímico al perder, que es lo que más le ha podido afectar, pero ya ha estado entrenando con nosotros con muchas ganas y está disponible. Olaza, igual, y tiene las mismas posibilidades que Mojica para jugar”.

“El más importante”

Como siempre antes de un partido, Francisco aseguró que este es “el más importante”. Además, destacaba que el Alavés “es un equipo que está jugando bien, un rival directo, y como es el partido más inmediato, es el más importante. Además, es un rival directo, pero no por ello lo preparamos diferente. Vamos con las mismas ganas y ambición que a todos los encuentros”.

El rival

Sobre el contrario, el preparador también incidía en que “se ha reforzado muy bien, es un rival valiente con muy buenos jugadores de primer nivel, determinantes en las dos áreas, con muy buena estrategia, y que está avanzando en el trabajo que está haciendo su nuevo técnico, Mendilíbar. Va a ser un partido bonito y complicado, en el que debemos sacrificarnos al 100% para conseguir los tres puntos”.

Sobre las declaraciones del recién llegado, Kiko Pérez, en torno a la importancia del duelo de mañana, que “vale seis puntos”, según dijo el jugador, Francisco quitó hierro a esas palabras y señaló que al futbolista “todavía le falta mucho por escucharme. Solo lleva dos sesiones con nosotros y no sabe aún que para este equipo lo verdaderamente importante son los tres puntos y ya está”.

Francisco no quiere mirar más lejos del sábado y de su partido. “Pensar en lo que hacen otros rivales directos al final nos llevaría a confundir con lo que realmente importa. Pensar más allá es confundirnos. Hay que pensar que mañana son tres puntos, muy importantes, como los de la semana que viene serán los de Sevilla”, apuntaba.

Satisfecho con el esfuerzo

“De cada entrenamiento salgo contento”, exponía Francisco. El técnico considera que el equipo está mejorando “en la medida que cada jugador comprende el rol que tiene que desarrollar para mejorar al equipo. Aquí nadie ahorra en esfuerzo,

nadie quiere perder la ocasión de demostrar que está preparado para jugar, y esto lo que hace es mejorar al equipo. No echamos en falta a nadie cuando no está y queremos que esté todo el mundo”.

Sistemas de juego

Sobre las nuevas posibilidades que se abren con las incorporaciones recientes, Francisco anuncia que “la llegada de Kiko, por ejemplo, nos da para jugar con interiores también. Pastore está cada vez mejor. La salida de Benedetto y de Lucas para nada nos afecta ni nos debilita. Los que han llegado nuevos tendrán que adaptarse. En este equipo, independiente del nombre del jugador que esté en el campo nuestros tres de arriba deben todos tener la mentalidad de estar en el área cuando toca y de defender también cuando toca. Todos debemos tener claro que no dependemos de Boyé, de Carrillo, de Pere…”.

A la afición…

Los periodistas solicitaron de Francisco un mensaje para que los aficionados acudan al estadio en un mal horario como el de mañana: “Me gustaría invitarlos a todos a comer… (risas). Ellos saben de la importancia de su apoyo y solo les pido que nos den lo que nos están dando ya, que es mucho. Se demostró el día del Villarreal. No tanto en Copa. Pero tenemos claro que los nuestros van a estar mañana. Los que verdaderamente sienten al equipo. Ojalá podamos devolverles toda la confianza con un triunfo y si no con el objetivo a largo plazo que es mantener la categoría”, concluía el técnico franjiverde.

Lucas Boyé

Consultado por el gran rendimiento de Lucas Boyé, Francisco expuso que “no me gusta individualizar, pero toda la plantilla sabe que en este caso sí podemos hacerlo. Es un jugador muy importante para nosotros. Claro que me está sorprendiendo. Es un animal de trabajar, de mentalidad, de querer… No os podéis imaginar el día a día de él. Arrastra a que el compañero lo haga mejor y por eso también lo hace mejor él. Estamos muy contentos de que esté en el Elche y ojalá que por mucho tiempo”.