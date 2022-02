«Tenemos que seguir con la buena dinámica ante el Alavés; es un partido de seis puntos»

Hace dos días escasos que llegó a Elche, pero ya se siente parte del equipo y está pensando en el próximo partido. «Sé que actualmente estamos en una buena dinámica. Tenemos que seguir con ella, sobre todo por el partido de este sábado», aseguraba ayer Kike Pérez en su presentación como franjiverde.

El centrocampista toledano afirmaba que «llego preparado físicamente para jugar el sábado si el entrenador lo desea y con muchas ganas». Arribar y tener delante un duelo crucial por la salvación motiva al jugador: «Jugar ante un rival directo, y en casa, es una oportunidad muy importante porque si lo ganamos es un partido de seis puntos».

El joven deportista, de 24 años, se mostró esperanzado con su nuevo club. «Ojalá tenga muchas oportunidades para demostrar el futbolista que puedo llegar a ser...», respondía a los periodistas, aunque no quiso mirar mucho más allá en el tiempo. El club ilicitano lo adquirió cedido con una opción de compra en acabar esta campaña. «Quién sabe lo que puede pasar de aquí al final de temporada», reconocía Pérez, quien exponía que «de momento estoy centrado en hacerlo lo mejor posible para quién sabe si en llegar al verano puedo pertenecer al Elche o no».

El centrocampista, considerado la última perla de la cantera vallisoletana, se definió como un «jugador de perfil ofensivo, con mucha personalidad, ilusión y ganas de aportar cosas buenas al equipo». Sobre sus valores destacados fue preguntado en varias ocasiones, añadiendo a las citadas características, otras como «distinto, creador… Creo que puedo aportar cosas diferentes. Soy un jugador con un perfil llegador, dinámico, engañoso porque también aporto mucho, mucho trabajo…».

El jugador exponía también que «elegí esta opción por la filosofía que tiene este club de pelear a lo Elche. Es un club que está en Primera División y demostraron su confianza en mí». Preguntado por si había hablado con Pacheta, su anterior técnico en Valladolid, el joven futbolista respondió afirmativamente y destacó que «el míster me habló muy bien de esta ciudad y de este club». Además, «a Francisco ya lo conocía, el director deportivo confió mucho en mí y estoy aquí para aportar todo lo que pueda a este equipo».

Kike Pérez ha contado poco para el Valladolid de Segunda División… «Sí es verdad que la pasada temporada, en Primera, tuve mucho más protagonismo que ahora en Segunda. También es verdad que sufrí una lesión en julio que me tuvo parado dos o tres meses y eso me perjudicó bastante, pero vengo con muchas ganas, ilusión y confianza para aportar todo lo que pueda y para hacerme un hueco en el equipo».

Sobre sus nuevos compañeros, Pérez explicaba que «desde el primer día me han acogido muy bien, es un grupo fantástico, con buena gente… como los jugadores que son competencia mía en el centro del campo. Desde el primer día me han estado ayudando y corrigiendo cuando me han tenido que corregir. En general, he encontrado un grupo muy bueno para lograr el objetivo». Consultado por las cualidades del también ex del Valladolid Lucas Olaza, nuevo lateral izquierdo franjiverde, el toledano lo definía como «un buen jugador, con un pie izquierdo muy bueno y gran golpeo de balón y, sobre todo, es un defensa muy intenso».

De Elche, «conozco poco. No me ha dado a tiempo a mucho desde el martes que llegué. He estado entrenando y descansando básicamente, pero me han hablado muy bien de la afición franjiverde y sé que estoy en una gran ciudad con un club histórico». Lo que más le ha llamado la atención de Elche ha sido «el clima que hay. Todos los días hace sol. Hay muy buen ambiente para trabajar».

Knezevic , al filial

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, acompañó ayer a Kike Pérez en su presentación. Preguntado por el futuro del centrocampista Branislav Knezevic, el dirigente aseguró que «la idea es solucionar su situación con Extranjería, puesto que estamos interesados en él para incorporarlo en el filial y que madure como futbolista. Si lo incorporamos en el primer equipo no existe la posibilidad de jugar en el filial. Al revés sí. Vamos a ver si podemos solucionarlo en las próximas fechas».

Recibimiento de la afición al equipo antes del crucial encuentro

La afición del Elche quiere dar el máximo apoyo a su equipo y ser el jugador 12 que necesita para enfrentarse mañana sábado (14 horas) al Alavés en un partido crucial para seguir avanzando en la consecución del objetivo. De esta manera, la grada de animación Fondo Sur 1923 ha convocado a los aficionados para recibir al autobús del equipo frente al estadio Martínez Valero hacia las 12.15 horas. Los responsables de la grada de animación quieren que los jugadores estén arropados y sientan su calor antes y durante el partido, por lo que piden a todos los aficionados que acudan al campo y que animen a su equipo como en otras ocasiones lo han hecho, siendo decisivo su apoyo para motivar al máximo a los futbolistas. Los jugadores han reconocido que la grada ha sido esencial en partidos como el empate ante el Granada o la victoria frente al Villarreal.

Por otro lado, ayer, LaLiga Santander dio a conocer el horario del próximo Levante-Elche. Será el 26 de febrero a las dos de la tarde, la misma hora del encuentro de mañana y tras dos jornadas seguidas jugando viernes por la noche.