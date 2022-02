Elche - Alavés: A poner tierra de por medio

Choque de rivalidad directa y con múltiples alicientes, el que esta tarde (14 horas) enfrentará en el Martínez Valero a Elche y Alavés. Un enfrentamiento de máxima igualdad -seis victorias para cada uno entre Primera y Segunda-, que la temporada pasada se decantó del lado vasco, por lo que los franjiverdes tienen el reto de ganar por primera vez en su casa a los albiazules en LaLiga Santander.

El partido llega en la jornada 23, recién reforzados los equipos en el mercado de invierno, y con dos evoluciones muy diferentes de ambos equipos. El Alavés lleva diez encuentros sin ganar. El Elche ha sumado 8 de los últimos 12 puntos posibles y se mantiene invicto en la competición en lo que va de año. El conjunto blanquiazul ha cambiado de técnico hace escasas semanas. Mendilibar ha asumido las riendas aunque no podrá sentarse en el banquillo. Está sancionado.

El Elche está en el puesto 15, con 23 puntos. El Alavés es penúltimo con 17, aunque la salvación la tiene a tiro de victoria. Si los franjiverdes ganan pondrían tierra de por medio, 9 puntos. Y esa es la ambición de un equipo que, con Francisco, ha explotado y vive su mejor momento.

Pero el técnico no quiere ni un ápice de relajación, pide a todos sus pupilos máxima entrega y solo descarta al delantero argentino Ezequiel Ponce, que viene de una lesión de larga duración y que podría estar listo en una o dos semanas, según el técnico, que en público resta presión en el mensaje pero en privado está «enchufando» a los suyos.

Sobre los jugadores que ya entrenan con el grupo pero salen de lesión muscular, ya está disponible, al menos para la convocatoria, Tete Morente, que completó ayer el entrenamiento. Enzo Roco hizo lo propio. Podría estar, pero muy difícilmente entrar en el once. El que es prácticamente seguro que no esté es Iván Marcone, que no terminó la sesión en grupo y sigue tratándose con los fisios de sus dolencias en el sóleo. De todos modos, sobre Roco y Marcone, Francisco dijo en rueda de Prensa que «aún estamos decidiendo si van a estar en la convocatoria. Siempre buscando el bien de todos. El resto están todos preparados y con muchas ganas de participar». También Mojica, que «llegó ayer de sus dos partidos con su selección, donde ha disputado todos los minutos y ha sufrido un golpe anímico al perder, que es lo que más le ha podido afectar, pero que ya ha estado entrenando con nosotros con muchas ganas y está disponible. Olaza, igual, y tiene las mismas posibilidades que Mojica para jugar», apuntaba el preparador almeriense, dejando entrever que es posible que debute el nuevo lateral izquierdo franjiverde.

El once de Francisco podría ser: Edgar Badia bajo palos. La defensa, de cuatro, podría estar compuesta por Olaza, Diego González, Gonzalo Verdú y Palacios. Bigas ya está recuperado pero el técnico puede considerar que es pronto y que debe premiar al capitán por sus últimos partidos. En la medular estarían Fidel, Gumbau, Mascarell -o Raúl Guti tras sus demostraciones- y, en la derecha, Josan por Tete Morente de inicio. El entrenador podría utilizar también a Pastore. Ayer lo nombró varias veces por estar «mejorando». Arriba, Lucas Boyé estará acompañado por Pere Milla, al haber tenido molestias en el psoas recientemente Guido Carrillo.

Por su parte, el Alavés llega con las bajas de Ximo Navarro, lesionado, ni con Mamadou Loum, seleccionado con Senegal. El uruguayo Facundo Pellistri, recién llegado de su estreno con el combinado charrúa, tampoco estará.